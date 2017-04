Toujours pas de nouvelles du candidat FLN Saïd Djouder

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Des membres de la famille de Saïd Djouder, porté disparu depuis le 30 mars, et des habitants d’Aokas et de Tizi N’berber ont tenu, hier, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Béjaïa. A travers cette action, ils veulent «mettre la pression sur les autorités locales pour intensifier les opérations de recherche pour retrouver sain et sauf M. Djouder». Déployant une banderole sur laquelle est écrit «Non au kidnapping !», les manifestants semblaient convaincus que Saïd Djouder, candidat sur la liste du FLN aux prochaines législatives, a bel et bien été enlevé. Par qui ? Pourquoi ? Comment ? Personne parmi la foule des manifestants n’était en mesure de répondre à ces questions. Quoi qu’il en soit, ils affirment à l’unisson : «Nous gardons l’espoir de voir Saïd revenir à sa famille sain et sauf». Approché, son frère reste prudent en relatant le fil de cette affaire de disparition qui reste jusqu’à maintenant énigmatique. «Après s’être réveillé tôt dans la matinée du 30 mars, mon frère est allé, comme à son habitude, faire ses courses. De retour à la maison, il a fait une sieste, histoire de reprendre son souffle.

Sa voiture aurait été retrouvée à Bousmaïl dans la wilaya de Tipaza

Vers 14h, une pile de documents sous le bras, il s’est rendu à bord de sa ‘’Polo’’ au siège de la Mouhafadha de Béjaïa. Las d’attendre son retour, nous avons tenté de le contacter sur son téléphone en fin d’après-midi, mais l’appareil était éteint. On a alors pris la décision de signaler sa disparition», raconte-t-il, en précisant que lui et les autres membres de la famille du disparu sont régulièrement reçus par les enquêteurs des services de sécurité en charge des opérations de recherche de Saïd Djouder. Selon notre interloculeur, le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, leur a promis vendredi dernier qu’il «allait faire tout son possible pour que Saïd revienne parmi les siens». Une délégation conduite par le directeur de campagne et le responsable de la Mouhafadha d’Akbou se sont également rendus au domicile de Saïd Djouder, ‘’pour réconforter les membres de sa famille’’. A signaler qu’en fin d’après-midi d’avant-hier dimanche, la voiture de Saïd Djouder, une Polo grise, dont la plaque minéralogique est le 06207.102.06, aurait été retrouvée par les services de sécurité à Bousmaïl dans la wilaya de Tipaza, rapportent des médias.

