Clôture avec un méga-meeting à la coupole

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La direction générale de la jeunesse a mis en place une campagne de sensibilisation au niveau national, «pour inciter les jeunes à participer massivement aux prochaines élections législatives». «En ce qui concerne le programme tracé par la direction générale de la jeunesse, afin de renforcer les liens de communication avec les jeunes, figure l’organisation d’une campagne nationale de sensibilisation, afin de les inciter à aller voter, lors des prochaines élections», a affirmé hier à Alger, Samia Ben Maghssoula, directrice générale de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des sports, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. La dernière étape de cette campagne de sensibilisation sera l’organisation d’un meeting, «qui aura lieu, le 30 du mois courant ou le 1 mai prochain à la Couple à Alger», a fait savoir Mme Ben Maghssoula. Et d’ajouter : «Notre rôle est d’ouvrir les portes du dialogue avec les jeunes sans prendre en considération leurs tendances politiques». Il y a lieu de souligner que, depuis le début, de la campagne électorale, les partis politiques en lice ne cessent d’inciter les citoyens à participer massivement au prochain scrutin. Ce discours est également tenu par le gouvernement, qui a mis l’accent sur la mobilisation des citoyens dans la perspective des élections législatives, ‘’afin de préserver la stabilité du pays’’. C’est ce qu’a indiqué, avant-hier, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales Noureddine Bedoui qui a, insisté, sur la nécessité de mobiliser les citoyens pour cet événement politique, «afin de mettre un terme aux discours de ceux qui doutent de la transparence de ce rendez-vous électoral». Selon lui, la forte participation des Algériens aux prochaines législatives «sera un message à travers lequel l’on prouvera que l'Algérie va bien», a-t-il dit. De son côté, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé, la semaine écoulée, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Djelfa que «le vote est un droit et un devoir et que celui qui veut le négliger, libre à lui, mais qu'il n'impose pas son choix aux Algériens», a-t-il dit, en réponse à certains partis politiques qui appellent au boycott des prochaines élections.

Samira Saïdj