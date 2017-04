Le bilan timide d’une semaine de campagne

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

La première semaine de la campagne électorale s’est achevée sans répondre aux attentes des citoyens ni, d’ailleurs, celles des partis et listes en concurrence dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Ces derniers ont opté majoritairement pour une campagne de proximité. Déception de part et d’autre, telle est le constat d’une campagne morose jusqu’à présent en attendant les prochains jours.

Au chef-lieu de wilaya et à part les meetings animés par les chefs de partis, à savoir celui du FLN, du MPA, ou encore de l’alliance MSP hier, les autres ont été annulés. Portant, 18 meetings ont été prévus initialement pour tenter de séduire la population de la ville des Genets.

Certains citoyens affirment n’avoir jamais vu de candidats ni entendu parler de cette campagne à Tizi-Ouzou : «Il n’y a pas de campagne électorale, personne n’est venu nous parler. On entend parler d’eux qu’à travers la télévision et les journaux», a affirmé un jeune habitant la cité des Cadets.

Un jeune étudiant, quant à lui, dira : «A chaque fois que j’entends parler d’un meeting, je me déplace pour suivre, malheureusement à chaque fois ils sont annulés. C’est la déception totale.»

Un des habitués de la maison de la culture a ironisé : «Ce qui me fait rire ce sont les partis qui collent leurs affichages sur celles des autres partis pour les cacher !» De leur côté, les chefs de partis ont expliqué l’annulation des meetings pour «privilégier le contact direct avec le citoyens, la proximité», du moins c’est la cause avouée.

Dans les coulisses, certaines indiscrétions parlent de «la peur du spectre de la salle vide.» Un autre phénomène a marqué cette première semaine de campagne. Il s’agit de l’affichage «anarchique», qui a défiguré la ville des Genêts. Le constat fut que du côté des partis, c’est la course à l’occupation de plus d’espace possible. L’objectif est d’avoir plus de «visibilité».

Ces derniers ont procédé à l’affichage dans tous les espaces publics et même privés «hautement fréquentés», ignorant ainsi la loi interdisant l’affichage hors des sites consacré à cet effet. A titre d’exemple, pour ne cité que celui-ci, à la grande rue, notamment du côté de la maison de la culture, le décor n’est pas beau à voir, avec des affiches, de plusieurs partis, hors site réglementaire, les unes sur les autres.

Du côté de la haute instance de surveillance des élections, par le biais de sa permanence dans la wilaya, qui surveille de près, des mesures ont été prises. Plusieurs avis écrits et notifiés ont été adressés aux partis concernés pour ces dépassements, a-t-on appris de la coordinatrice de cette instance, Mme Hadri.

Pour le moment, ils sont huit partis et listes concernées : la liste indépendante Alternative citoyenne conduite par Nordine Ait Hammouda, le rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), le front de libération national (FLN), le mouvement populaire algérien (MPA), le front des forces socialistes (FFS), le parti de la victoire nationale (PVN), la liste indépendante Avedel conduite par Chaabouni Mohamed, le parti de rassemblement national et démocratique (RND).

Notons que deux autres partis et listes sont dans les viseurs de la haute instance, à savoir la liste indépendante Tizi +, conduite par Omar Ait Mokhtar, et le rassemblement patriotique et républicain (RPR), qui vont probablement recevoir leurs «avis» prochainement, après que le constat de l’affichage anarchique a été établi.

Kamela Haddoum