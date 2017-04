"Organisez-vous en coordination de comités de villages"

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Noredine Aït Hamouda, Siham Khelifi, Kahina Dermouche candidats de la liste "Alternative citoyenne", respectivement tête de liste, 2e et 6e se sont déplacés au chef-lieu de la commune d'Aït Yahia Moussa, dans la matinée d’hier.

Après avoir été accueillis par le comité de soutien au niveau de cette municipalité, l'ex-député du RCD et ses colisters ont fait une halte à la place en face du café principal de ce centre urbain.

Là, ils ont entendu les doléances des citoyens. La plupart des intervenants les ont interrogés à propos de ce qu'ils feraient en cas de leur élection à la députation, pour cette contrée. Un contrée, rappellent ces citoyens, qui enregistre un grand retard dans le développement notamment en ce qui concerne le gaz naturel, qui disent-ils, «relève du luxe».

Le fils du colonel Amirouche était surpris d'entendre ces citoyens faire part de tant de manques dans une région révolutionnaire. Les intervenants ont évoqué, par ailleurs, l'assainissement, le problème du viaduc, qui devrait relier cette région au CW128 lorsque le barrage d'Assif N' Tletta sera mis en service, l'eau potable, le transfert des terres forestières à la collective pour servir à des équipements publics et à des logements,…

Le tête de liste a été très attentif au désarroi de cette population estimée à plus de 25 mille habitants. Il a exprimé sa volonté et celle de tous les candidats de sa liste à œuvrer pour arracher des projets structurants pour toute la wilaya et en particulier pour cette commune. "Nous ferons en sorte à ce que votre commune sorte de son désenclavement.

Il est vraiment déplorable d'entendre en 2017 qu’aucun foyer n'est encore raccordé au gaz naturel. Et dans quelle région? Celle qui a donné l'un des grands héros de notre révolution. En tout cas, je vous invite à vous constituer en coordination des comités de villages. Dégagez une délégation et élaborez votre requête, nous taperons à toutes les portes.

Nous ne ménagerons aucun effort pour satisfaire vos besoins les plus élémentaires", promettra-t-il. Lors de cette rencontre de proximité, les candidats de ladite liste se sont rendus à la polyclinique du chef-lieu. A ce niveau, ces derniers prendront contact avec le chef de service qui leur fera part des manques qu’accuse cette structure sanitaire, à savoir un fauteuil dentaire, la permanence de nuit et une ambulance.

A ce sujet, M. Nordine Ait Hamouda répondra que ces points seront transmis à qui de droit. Au terme de cette rencontre, les candidats appelleront les électeurs de cette municipalité à se rendre en masse aux urnes le 4 mai prochain et donner leurs voix à l' «Alternative citoyenne" ‘’qui sera à leurs côtés pour les aider à sortir de cet oubli’’, promettent-ils.

