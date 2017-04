«Mobilis compte 18,8 millions d’abonnés»

Par DDK | Il ya 18 minutes | 2 lecture(s)

Près de 18,8 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, dont 1,1 million à la 4G, ont été enregistrés à ce jour par l'opérateur public Mobilis, a déclaré, hier, le P-DG de Mobilis.

"Le nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile (2G, 3G et 4G) a atteint les 18,8 millions à ce jour, dont 1,1 million à la 4G", a-t-il affirmé lors d’une conférence tenue au centre international des conférences, sur le thème «La data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises».

Il a indiqué que la 4G, déployée depuis son lancement en octobre 2016 sur 14 wilayas, sera élargie à 7 autres wilayas durant l'année 2017, tout en soulignant que "la densification se situe entre 10% et 15% conformément au cahier des charges". Pour ce qui est de la 3G, le P-DG de Mobilis a noté que l'ensemble des wilayas du pays sont couvertes par cette technologie.

Lancement prochainement de la plate-forme Netwin

Le P-DG de Mobilis, M. Ahmed Choudar, a annoncé, hier, le lancement prochainement de la plate-forme Netwin qui offre une qualité, une connectivité et des capacités ouvrant une nouvelle ère des communications. Une plate-forme dédiée aux entreprises et permettant la fourniture de services de communications Cloud, intégralement gérés par cet opérateur public.

En outre, les services de communication Cloud de Mobilis sont le fruit de décennies de prestation à des utilisateurs en national et en international, en exploitant globalement des services de communication dynamique et innovateur. M. Ahmed Choudar a indiqué que grâce aux services de communication Cloud de Mobilis, les entreprises feront accroître leur productivité de façon globale, tout en simplifiant le déploiement et la gestion de leurs services de communication.

S’exprimant à l’issue de l'ouverture de la conférence sur la data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises, M. Choudar a indiqué que Mobilis offre aux entreprises son expertise et son expérience de la simplification et du déploiement rapide de services de communication en première en Algérie avec plus de 3 000 villes appartenant à 140 pays.

En effet, la connectivité internationale, techniquement appelé MPLS internationale, permettra d’assurer une couverture très large au niveau mondiale. «Toute entreprise multinationale ou locale présente ici en Algérie, en se connectant à Mobilis, peut se connecter à plus de 3 000 villes à travers le monde, et interconnecter directement à plus de 140 pays, comme elle assure 170 points de présence à travers le monde.

L'opérateur explique que cette plate-forme est complète offrant toutes les caractéristiques nécessaires aux communications d'entreprises, dont les communications de bureau, mobiles et téléphoniques. Cette plate-forme offre également l'appel et l'enregistrement vidéo, l'audioconférence, la messagerie unifiée et instantanée.

La même source a fait savoir que le partenariat PCCW global va permettre de proposer des solutions aux entreprises, qu’elles soient nationales où multinationales, à avoir un meilleur réseau au niveau mondial.

L. O. Challal