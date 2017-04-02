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Asfuggel deg yal tama
Tafsut n Yimaziɣen (1980-2017)
Am yal aseggas, tamurt n Leqbayel tesmaktay-d Tafsut n tmanyin, neɣ Tafsut n Yimaziɣen akken i as-qqaren.
Ma yella, zik, asfuggel-agi, yettili-d kan seg tama n kra tiddukkliwin tidelsanin neɣ n Umussau adelsan amaziɣ, ladɣa s tikli i d-yettwaheggayen i lmend n 20 yebrir n yal aseggas, maca seg wasmi tekcem tmaziɣt ɣer tmandawt u tuɣal d tutlayt tunṣibt, yettili-d usmekti-s ula seg tama n dduwla. Akka ara naf, dɣa, Tanmehla n yidles d Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu, heggant-d ddurt tadelsant (seg 15 ar 24 yebrir 2017 i usmekti wis 37 n Tefsut n Yimaziɣen, s usentel «Tamaziɣt d aɣlal i tdukli akked tasekki taɣelnawt». Yebda usmekti seg taddart n Cerfa, deg tɣiwant n Uzeffun, ass-nni n 15 yebrir yezrin. Asfuggel i d-yeɣlin akked Umagar n tefsut n tama-agi (Tiririt Uzal), akken i as-qqaren Wat Uẓeffun. Syin d afella, ikemmel wahil deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu d win n Azazga, deg Temkerḍit n temdint n Tizi Uzzu d waṭas n temdinin n lwilaya. Akka ara i d-llant temsikniyin ɣef umezruy n umennuɣ ɣef tmaziɣt, isaragen ɣef umecwar d umennuɣ ɣef tmaziɣt i d-xedmen u ad d-xedmen yiselmaden n tesdawit n Tizi Uzzu, asenzu n yidlisen s ubuddu, ass n tgemmi..atg. Am wakken i d-yella, diɣ, usenɛet n usaru n «Fatma N’Soumer» n Belkacem Hadjadj ass-nni 18 yebrir 2017 deg Temkerḍit n temdint n Tizi Uzzu akked d wurar n tmezgunin, am «Le Foehn» d tiyaḍ deg waṭas n yimekwan. Ma deg tamiwin-nniḍen n lwilaya n Tizi Uzzu, ad yili usfuggel n Tefsut n Yimaziɣen s lemɛawna n tdukliwin. Asmekti ad yili s ccna d wayen akk i d-iceddun ɣer yidles. Ugar n 50 n tdukliyin i iqedcen i lmend n usmekti wis 37 n Tefsut n 1980. Ad yili deg Ain El Hammam, Azazga, Azeffoun, Beni Douala, Bouzeguène, Draa El Mizan, Braa Ben Khedda, Ifrehounène, Larebaa Nath Iraten, Maâtkas, Mekla, Ouaguenoun, Tigzirt, Tizi Ghenif d temdint n Tizi Uzzu.
Hocine Moula