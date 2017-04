Addad n uselmed n tmaziɣt

Par DDK | Il ya 34 minutes | 44 lecture(s)

Tudef tmaziɣt ɣer uɣerbaz s tuffra am yimekreḍ. Ur yelli kra i yettuheggan i uselmed-is : ulac idlisen, ulac ihallen, ulac ikayaden, ulac-itt deg tsemras n wakud rnan fkan-tt i yiswiren yesɛan ikayaden deg taggaran useggas (9èmeAF d 3ème AS) akken qqaren fkan-tt-id s ufus azelmaḍ, kksen-tt s ufus ayeffus. Ay-agi akk, akken ad teqqim anda tebra. Deg 95, nebda-tt-id seg umya. Nekcem iɣerbazen s yifassen d ilmawen (anagar lebɣi i yellan) rnu-as uguren n uslugen d wassar n yifecka. Ma tamaziɣt tella ass-a, deg uɣerbaz, tajmilt ad tuɣal i yiselmaden inazbayen n tesmilt Lmulud At Mɛemmer i ibedden mgal tixidas n udabu.Tamuɣli n udabu ɣer tmaziɣt ur yelli kra i ibeddlen deg 20 n yiseggasen-a yezrin armi d ayyuren-a ineggura, i tebda tneɣlaft Benghebrit tettak-d udem yelhan i tmaziɣt: tella d aɣebbar s allen kan, acuɣer ? Ulac deg umaḍal merra anda tutlayt n tyemmat bdan-tt, deg useggas wis 4, deffir 2 n tutlayin tiberraniyin. Anagar deg Lezzayer i yeḍra way-a. Lemmer i terbiḥ, yili adabu ad d-yessuter smaḥ, ad yernu ad d-yefk allalen issulfen i usnerni d usnefli n tmaziɣt, netta yeggar-d uguren d yilɣilten akken ad tt-yerẓ. Ɣas adabu, ur yesɛi ara lebɣi akken ad yefk adeg i tmaziɣt. Ɣas yeskerhi-tt i ugdud azzayri, Ɣas ggten wuguren amwi. Aselmed n tmaziɣt yedda, yennerna, ha-t-an yettaẓ ɣer sdat,yal aseggas. Deg umedya, deg Tizi-Uzzu, amḍan n yiselmaden yuweḍ azal n 1000 d aselmad. D tidet, abrid aɣ-yeggunin iḍull,yessa d isennanen, yeččur d ilɣiten ; yuwi-d ɣef uselmad n tmaziɣt, ad ixeddem iḍ d wass akken «ad d-yesnulfu» timsirin-is, acku kra ara yesselmed d amaynut. Tura akka, ha-tt-an la tessemɣar ijufar-is, la tettmurrud, tezger i tlisa n tmurt n Yiqbayliyen, tuweḍ ɣer Wehran, Tlemsan, Sɛida, Iɣil-Izzan, Sidi-Belɛebbas d Clef…atg. Neẓra aselmad deg temnaḍin-a, d aqebbec kan. Maca, Izzayriyen beddun ẓerren d acu-ten, tekksen takka ɣef umezruy-nsen, beddlen tmuɣli-nsen ɣef tutlayt tamaziɣt. Nessaram ad d-ldin tewwura, ad ibeddel waddad n tmaziɣt, ad d-tili tifrat i yal ugur : ad d-uɣalen waman ɣer tregwa ; tamaziɣt, ad taf adeg i as-issulfen ; ad neqqim am zik-nni : d Imaziɣen.

Ali Lounis