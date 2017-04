Gain de match pour Béni Douala et défalcation de 6 points pour M’Sila

Par DDK | Il ya 37 minutes | 66 lecture(s)

Après étude de la feuille de match, des rapports de l’arbitre et du délégué ainsi que les rapports des deux équipes US Béni Douala et WR M’Sila et les pièces versées dans le dossier du WRM et après audition des dirigeants des deux clubs, la commission de discipline, en siégeant le mercredi 19 du mois en cours, à rendu son verdict qui sanctionne lourdement le WR M’Sila comme rapporté par le PV de discipline N°27.

La commission de discipline de la Ligue Nationale de football amateur (LNFA) a donné match perdu par pénalité au WR M’Sila pour attribuer le gain du match à l'équipe de Beni Douala qui gagne ainsi 3 points et un score de 3 pour à 0, a indiqué lundi la LNFA sur son site Internet.

La rencontre USBD-WRM qui devrait avoir lieu le 8 avril 2017 au stade du 1er Novembre pour le compte de la 26e journée du championnat n’a pas eu lieu en raison du refus de l’équipe visiteuse de jouer cette rencontre.

La commission a également défalqué six (6) points au WRM, conformément à l'article 62 des règlements généraux de la Fédération algérienne de football (FAF), en plus d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA).

Enfin, la commission de discipline a infligé un an de suspension à Ammam Hocine (président de section de l’US Beni Douala) de toute fonction officielle et trente mille dinars (30.000 DA) d’amendes.

Samy H.