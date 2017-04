Faux-pas interdit pour les Béjaouis !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 54 lecture(s)

Le stade de l’UMA de Béjaïa vibrera, cet après-midi, au rythme d’une empoignade qui promet beaucoup entre la JSMB (4e, 40 points) en quête de victoire pour rester en course pour l’accession, et le MC El Eulma (11e, 33 points) qui se bat pour son maintien en Ligue 2 Mobilis.

Défaits lors de la précédente journée par le CRBAF, les gars de la Soummam sont condamnés à ne pas laisser passer cette opportunité d’évoluer at home et devant leurs supporters, pour empocher les trois points du succès. Celui-là même qui leur donnerait le droit de remonter sur le podium dans le cas d’un faux-pas de l’US Biskra (3e, 42 points) à Oran, face à l’ASMO.

Pour cela, les équipiers du revenant Hamza Ouanes qui auront forcément une oreille tendue vers le stade Habib Bouakel de la capitale de l’Ouest, devraient absolument sortir le grand jeu pour espérer venir à bout d’un MCEE qui refuse de mourir après avoir signé deux succès de rang lors des deux dernières journées du championnat.

Ceci dit, les Béjaouis qui seront tenus par l’obligation de résultat au vu de l’extrême enjeu de ce match, devraient se montrer efficaces devant et vigilants derrière pour éviter toute mauvaise surprise devant un adversaire qui ne leur fera aucun cadeau sur le terrain.

Sur ce, le coach en chef béjaoui, Younes Ifticene, qui n’a d’ailleurs pas cessé de mettre en garde ses poulains contre tout excès de confiance contre le Babya, a déclaré en substance : «C’est un match compliqué qui nous attend cet après-midi face au MCEE mais la victoire est plus qu’impérative pour rester dans le sillage du trio de tête. En tout cas, nous avons pris le temps de bien préparer ce rendez-vous et je reste confiant en les capacités de mes poulains à relever le défi. Enfin, je lance un appel à nos supporters pour venir nombreux soutenir notre équipe dans ces moments décisifs pour l’accession.».

En plus de l’axial Fouad Bouzera, indisponible pour une semaine pour cause de blessure au genou, le milieu Bilal Rait, qui revient juste d’une suspension de trois matchs, est déjà out pour le match de cet après-midi en raison d’une double déchirure au mollet. L’ex-Ententiste qui n’avait pas eu le rendement escompté par tous lors des précédentes rencontres de son équipe, risque aussi de rater les deux derniers matchs du championnat pendant qu’il demeure l’un des joueurs les mieux payés par le club.

Par ailleurs pour les autres matchs de la journée, l’USM Blida sera en danger à Chlef pour affronter l’ASO locale qui n’a pas encore assuré son maintien. Les Blidéens qui jouent l’accession tenteront de garder leur deuxième place en cherchant la victoire ou à défaut le nul.

C’est le cas pour l’US Biskra, qui fera de son mieux, pour revenir d’Oran avec un bon résultat face à l’ASMO, sinon en cas de revers, elle risque de perdre sa 3e place à la JSMB qui jouera à domicile face au MC El Eulma.

La JSM Skikda jouera sa dernière chance face au CRB Ain Fekroun et ce sera aussi le cas pour le CA Bordj Bou Arreridj, qui accueillera le leader et le champion le Paradou AC.

Le WA Boufarik est dos au mur et n’a plus droit à l’erreur face au MC Saida s’il veut se maintenir en ligue deux. L’AS Khroub aura pour mission de gagner face au RC Arba, sinon sa situation va se compliquer. Enfin l’Amel Bou Saâda affrontera le GC Mascara qui lutte pour sa survie dans cette division.

A. M. et B. Ouari