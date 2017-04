«Nous n’avons enregistré aucune saignée au RND !»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 82 lecture(s)

Taib Mokadem est candidat tête de liste RND à Tizi-Ouzou, pour un quatrième mandat de suite. Il revient dans cet entretien sur le bilan de sa mandature et sur les objectifs qu’il s’assigne pour le prochain mandat.

La Dépêche de Kabylie : Peut-être, tout d’abord, une présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas ?

M .Taib Mokadem : J’ai 53 ans, j’ai commencé la députation en 2002 et je me présente pour un 4e mandat. Je suis le seul tête de liste dans la wilaya, si ce n’est à l’échelle nationale, qui ait fait une déclaration du patrimoine. J’ai affiché celle-ci partout, y compris sur les réseaux sociaux. J’ai été plébiscité par le conseil de wilaya, je suis un des membres fondateurs du RND à Tizi-Ouzou et je suis cadre au ministère des Moudjahidine. Je me considère, tel que le dit notre slogan, comme un fils du peuple, au service du peuple et de la patrie.

Comment évaluez-vous votre 3e mandat ? En êtes-vous satisfait ?

Je vais vous faire un petit résumé de mes activités lors de ce mandat et je laisserai les citoyens juger. Donc, j’ai participé à tous les débats sur les projets de lois, 146 questions écrites aux ministres et gouvernement, 76 demandes de projets de loi différents, je fus présent à toutes les visites ministérielles et à toutes les sorties des walis. J’ai aussi participé à 29 opérations de lever d'opposition, fait parvenir 3 798 doléances de citoyens aux différents ministères, 14 672 requêtes de citoyens ont été reçues à la permanence parlementaire, 41 500 citoyens reçus à la permanence parlementaire durant le mandat. En plus des différentes sorties à travers les communes et les villages.

Comment s’est fait le choix des candidats à Tizi-Ouzou ?

Il s’est fait conformément aux résolutions du congrès validées par le premier conseil national et la démarche fut entamée lors du deuxième conseil national au mois de décembre dernier.

Les orientations étaient d’ouvrir le registre pour tous les militants, dès le 1er décembre, par le biais d’une consultation élargie aux coordinateurs communaux, aux membres du conseil national, aux élus et aux militants. Tout le monde a été informé pour permettre le dépôt des candidatures. Une commission de wilaya a été installée, une première liste a été proposée et devait être validée par le conseil de wilaya.

Mais ce dernier l’a rejetée et m’a plébiscité comme tête de liste. Il a été décidé de la tenue d’un deuxième conseil de wilaya, où il y a eu une deuxième commission de wilaya dont aucun membre n’est candidat, élargie à toutes les représentations de la wilaya. Le conseil a validé la nouvelle liste. Ce sont des enfants du parti, des élus, des cadres, des jeunes.

La moyenne d’âge ne dépasse pas 40 ans et la représentation féminine est de 39%. Le parti a instauré une règle sur les statuts, le pourcentage des jeunes doit être au moins 20%, nous c’est 29%. Là-dessus, nous sommes fiers de cette liste qui reflète la politique moderne du parti au niveau national et de wilaya.

Pour la prochaine mandature,quels sont vos objectifs ?

Notre objectif c’est de maintenir cette conduite, cette discipline de travail. La priorité sera donnée au développement de la wilaya. Bien sûr, un mandat parlementaire est un mandat national, une participation active à la législation et au contrôle de l’action du gouvernement. Au niveau de la wilaya, c’est le maintien de la permanence ouverte depuis 2002 et le maintien du cap. Mais notre cheval de bataille reste avant tout le développement.

En parlant de développement, quels sont les grands axes de votre programme pour la wilaya ?

Le programme, comme on le sait, n’est pas un programme qu’on devrait imposer au niveau local, mais au niveau de l’assemblée nationale. On doit le défendre ardemment. Nous travaillons à régler le problème du logement et à promouvoir la place politique, économique et sociale de la jeunesse.

Vu la conjoncture économique, nous préconisons un autre plan de relance, pour le soutien et l’appui au développement au niveau de la wilaya. Il y a les travaux publics, l’électricité, l’achèvement du gaz de ville où il reste 25% pour atteindre les 100% à travers la wilaya. Il y a le chapitre jeunesse et sport, qu’on va défendre pour pouvoir couvrir toute la wilaya en matière d’infrastructures et d’emplois dans ces différentes structures. Il y a nécessité à ouvrir de nouveaux postes budgétaires.

Il y a aussi le tourisme, notamment de montagne, l’habitat rural, l’investissement local, l’accélération de l’installation de la zone industrielle de Souama. Il y a la zone industrielle de Tizi-Gheniff qui doit être achevée dans les plus brefs délais. Concernant l’environnement, il faut légiférer pour que les associations à caractère environnemental puissent participer d’une façon directe à la protection de l’environnement et à son épanouissement.

Nous avons aussi un chapitre qui ne figure dans aucun des programmes proposés par nos adversaires politiques : il s’agit du logement pour les jeunes et les mères célibataires. Il faut défendre les intérêts de la femme et de son enfant et lui permettre de se réinsérer dans la vie active et dans la société. c’est très important. L’eau, l’agriculture sont aussi des axes que nous allons défendre dans la chambre basse.

Ne redoutez-vous pas une saignée dans le réservoir électoral, à cause des conflits internes ou de l’abstention ?

L’abstention est un phénomène international dans les législatives. Le RND a un réservoir électoral et nous misons sur son maintien. J’interpelle la conscience de tout un chacun à réfléchir, à voir avant de voter, qui était présent à leurs côtés pendant les derniers cinq ans, qui a ouvert son bureau, son cœur, à toutes les doléances des citoyens et même des élus.

Nous pouvons le certifier et le prouver, nous avons travaillé avec des présidents des collectivités locales, avec des maires, qui ne sont pas d’obédience RND, dans l’intérêt de la wilaya. Nous respectons le choix du peuple et nous savons que les citoyens de Tizi-Ouzou donneront leurs voix à ceux qui étaient présents sur le terrain, qui étaient actifs, qui ont été à leurs côtés pendant les 5 années, parce que ce n’est pas en 21 jours de campagne électorale qu’on va acquérir cette population.

De notre côté, nous sommes présents auprès de la population, et elle le sait. Vous parliez de saignée, nous n’avons aucune saignée au niveau du parti. Des personnes ont été déçues de ne pas figurer sur la liste, c’est normal, c’est humain, nous respectons cela. Chacun doit avoir des ambitions, notamment en politique, sans ambition on ne fait rien. Sachez que pour cette campagne, nous sommes mobilisés dans 67 communes.

Justement, quelle est votre stratégie pour cette campagne ?

90% de notre campagne est axé sur la proximité. Par le biais de votre journal, en tant que tête de liste du RND, je tiens à adresser mes remerciements aux populations qui ont bien accueilli nos candidats à leurs différentes sorties de proximité, en plein air ou dans les salles. Nous utilisons aussi très activement les réseaux sociaux, pour informer la population de nos sorties et la remercier de son accueil chaleureux réservé à nos candidats.

Au RND, nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé sur le terrain, de l’écoute, de l’accueil et de l’attention de nos citoyens. Les structures du parti sont mobilisées et tout marche bien. Nous sommes dans 67 communes en matière d’observateurs, ces chiffres indiquent parfaitement que le RND se porte très bien.

Un dernier mot…

Je dirai aux citoyens de Tizi-Ouzou qu’il faut aller voter en masse. Il faut faire entendre sa voix le 4 mai prochain, participer à la préservation du pays. L’Algérie est située dans un chaudron régional, nous avons le terrorisme, la drogue, la cybercriminalité, nous sommes la cible de pas mal de pays qui veulent vraiment déstabiliser l’Algérie. Mais grâce à nos concitoyens, à ce peuple glorieux, l’Algérie se portera bien Inchallah.

Entretien réalisé par Kamela Haddoum.