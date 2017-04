Vers la création d’une SPA

Par DDK | Il ya 57 minutes | 61 lecture(s)

Sur invitation de M. Hattab, wali de Béjaïa, M. Belkateb Elhadj, secrétaire général du ministère des Ressources en eau et de l'environnement, s'est déplacé à Béjaïa récemment pour tenir une séance de travail avec les responsables locaux et les représentants d’un club vert dénommé «Club 92». Cette rencontre s’est tenue dans l'objectif de démarrer les démarches de création d’une SPA «Bougie Environne-ment», qui sera chargée du traitement des déchets, et arrêter le dispositif de son fonctionnement. Si cette démarche de la wilaya aboutit, cela ne fera que résoudre le déficit du traitement des déchets qu’enregistre la wilaya. En effet, le problème de la saleté au niveau de ladite wilaya se pose avec acuité, avec, notamment, la multiplication des décharges sauvages qui offrent un spectacle des plus hideux aux villes et villages de la wilaya. Chose qui dénote que la problématique de la gestion des ordures ménagères reste entièrement posée. Aussi bien au chef-lieu que dans la majorité des communes de la wilaya de Béjaïa, l’on se débrouille comme on peut pour gérer temporairement ces déchets ménagers, avec notamment l’organisation de volontariats. “C’est terrible comme nos villes sont sales. Il faut impérativement promouvoir sans cesse des actions d’information et de sensibilisation sur l’environnement. Les responsables, à tous les niveaux, doivent réagir. La prolifération des décharges sauvages, à défaut d’une sérieuse prise en charge de cet épineux problème, risque d’engendrer des conséquences néfastes sur la santé publique», déplore un résident du chef-lieu de la wilaya. Par ailleurs, dans le cadre du traitement des glissements de terrain dans la wilaya de Bejaïa, trois études viennent d'être lancées par la direction de l'urbanisme, sur instruction du wali M. Mohamed Hattab. À cet effet, 52 sites, d’une superficie de 128 ha, recensés à travers 22 communes, feront l’objet d’études techniques pour la somme de 36 milliards de centimes. Cette démarche permettra de déterminer la nature des opérations à entreprendre pour stabiliser le sol et le coût des travaux

T Mustapha.