Saisie de viande avariée et découverte d’abattages anarchiques

Une quantité de viandes blanche et rouge impropre à la consommation a été saisie, durant le premier trimestre de l’année en cours, par les agents de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement de Béjaïa (PUPE), a-t-on appris de la sûreté de wilaya. Cette quantité de viande avariée saisie était transportée dans des véhicules inappropriés, a-t-on précisé. On apprend également que les mêmes services ont recensé sept (07) infractions liées à l’abattage d’animaux en dehors des abattoirs et au non-respect des conditions d’hygiène et de préservation de la santé publique en matière d’abattage. Ces infractions ont donné lieu à sept procès verbaux à l’encontre des commerçants malveillants. Par ailleurs, en ce qui concerne l’urbanisme, les agents de la PUPE ont enregistré 45 infractions en rapport avec la construction sans permis de construire. En outre, les mêmes services ont émis 54 mises en demeure et demandes d’arrêt immédiat de construction pour non-conformité des édifices en cours de réalisation au cahier des charges du permis de construire délivré par les autorités compétentes. Concernant la préservation de l’environnement, les agents de la PUPE ont établi six (06) PV d’infraction à l’encontre d’individus pour jet d’ordures dans des endroits non réservés à cet effet, alors que 23 autres individus ont été verbalisés pour dépôt de matériaux de construction sur les voies publiques. Quant à la lutte contre le commerce informel, les brigades de la PUPE ont enregistré, durant les trois premiers mois de l’année en cours, 14 cas d’exercice d’activité commerciale sans registre de commerce.

Boualem S.