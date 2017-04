«Notre priorité est le dégel des projets de la wilaya»

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Le tête de liste du RND à Béjaïa, M. Kamel Bouchoucha, est candidat a un deuxième mandat parlementaire. Il parle dans cet entretien de la liste qu’il dirige et du programme de son parti pour les législatives du 4 mai prochain.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas ?

K. Bouchoucha : Je suis âgé de 53 ans, 3e cycle en électrotechnique. J’ai adhéré au RND dès sa naissance avant d’être élu membre du conseil national en 2003 et, actuellement, j’assume les fonctions de secrétaire de wilaya. J’ai eu, également, à assumer, sous la bannière de mon parti, un mandat de député de 2007 à 2012.

Et en ce qui concerne la composante de votre liste ?

Elle est constituée de cinq femmes et sept hommes, majoritairement universitaires, dont la moyenne d’âge est de 40 ans. Ils sont issus de différentes contrées de la wilaya, une sorte d’équilibre régional.

La confection de cette liste a été entourée d’une grande contestation qui a débordé sur la place publique.

Qu’en est-il exactement ?

Conformément aux résolutions du parti, il a été décidé que le bureau de wilaya propose la liste pour adoption par le conseil de wilaya. La procédure a été suivie et 18 membres sur les 21 qui composent le bureau de wilaya m’ont proposé comme tête de liste. Lors de la tenue du conseil de wilaya, il y a eu la présence de quelques intrus qui ont voulu accéder à la salle de réunion mais ils ont été empêchés par les membres de la cellule de sécurité. Après adoption de la liste par le conseil, trois membres ont voulu faire arrêter les travaux car ils avaient, préalablement, fait tout un travail de coulisses pour changer la tête de liste par un élément qui ne s’était même pas porté candidat.

Puis tout est rentré dans l’ordre ?

Oui bien sûr. La liste, une fois validée par le conseil de wilaya, a reçu l’aval de notre secrétaire général, Ahmed Ouyahia.

Et les membres mécontents, ne vont-ils pas faire de contre-campagne ?

Des mesures ont été prises à leur encontre, en gelant leurs activités au sein du parti en attendant leur comparution en commission de discipline.

Qu’en-est-il de votre programme pour la wilaya de Béjaïa ?

Pour le RND de Béjaïa, la priorité des priorités est d’insister sur la mise en valeur des infrastructures existantes, car le citoyen se plaint de l’existant. En tant que force politique, nous allons insister sur la réalisation du plan quinquennal 2010/2014 dont notre wilaya a bénéficié d’une des plus importantes enveloppes évaluée à 140 milliards de dinars, dans laquelle sont inclus les budgets des projets du CHU et de la pénétrante. Nous ferons tout pour le dégel des projets inscrits à l’indicatif de la wilaya. D’un autre côté, aujourd’hui, on est en train de réfléchir à une autre option économique, le libéralisme en l’occurrence. Celui-ci permet de laisser l’investisseur travailler tout en le contrôlant sans se constituer en frein. À Béjaïa, nous avons tous les atouts, notamment le foncier, option qu’on avance souvent comme étant un obstacle.

Sinon-quel regard portez-vous sur ces législatives ?

Elles permettent de donner une tribune aux représentants de la population. Nous souhaitons, justement, une participation importante des citoyens et notre message est destiné à notre jeunesse. Les difficultés rencontrées actuellement par la population ne doivent pas être un motif pour ne pas aller aux urnes. Bien au contraire, c’est quand tout est difficile que la difficulté doit constituer une solution.

Pour conclure…

Le 5 mai, il y aura douze députés de la wilaya de Béjaïa et ce, quelle que soit leur couleur politique, mais ils doivent savoir que c’est dans la diversité qu’ils doivent se souder les coudes pour le développement de la wilaya. Leurs divergences politiques ne doivent pas être un frein pour avancer. Pour conclure, je voudrais rendre un grand hommage au parcours militant de notre ami feu Réda Bendiab, élu à l’APC d’Ighram et candidat sur notre liste aux législatives, qui vient de nous quitter pour un monde meilleur. Que Dieu lui accorde une place au sein de Son vaste Paradis.

Entretien réalisé par A. Gana