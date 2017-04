«Pour un réel développement de notre wilaya»

Par DDK | Il ya 27 minutes | 17 lecture(s)

Hamid Ferhat, ex-président de l’APW de Béjaïa, et tête de liste de Citoyens libres, a, depuis le week-end passé, animé pas moins de six meetings et rencontres dans différentes communes de la wilaya de Béjaïa.

Sous le slogan «Notre parti, c’est vous», il compte rallier à sa cause le maximum d’électeurs. Sa cause, comme il n’a cessé de le répéter, est le développement de la wilaya de Béjaïa, «laquelle, devant l’absence de représentativité et l’animosité du pouvoir central à l’égard de cette région, est carrément délaissée», soutient-il. Durant un meeting organisé à Souk El Tenine, il a passé en revue tous les projets avortés dont devait bénéficier la région. D’après lui, tous les projets arrachés durant le quinquennal 2010-2014, sont actuellement gelés, transférés ou annulés. Il a cité, entre autres, des projets consignés au niveau du trésor public, comme le projet de l’extension du port de Béjaïa, le tramway Béjaïa - Melbou, l’extension de la piste de l’aéroport Abane Ramdane, sur une longueur de 620 mètres en direction de la mer, l’aménagement de l’oued Soummam, le projet du CHU de Béjaïa, pour une enveloppe globale de 1100 milliards de centimes, du téléphérique, du complexe sportif d’une capacité de 40 000 places, de la zone industrielle de Boudjellil, sur une superficie de 3 00 hectares, l’extension de la zone industriel d’El-Kseur… L’autre problème majeur, et qui tient en haleine toute la région est de la wilaya, est sans doute, le branchement aux réseaux du gaz de ville. La wilaya de Béjaïa, dont la couverture devait atteindre un seuil de 70 %, n’est actuellement qu’à 40 %. Le tête de liste estime que ce sont les pouvoirs exécutifs qui sont la cause de ce retard et non les oppositions, «comme cela plaît au pouvoir de le répéter», lance-t-il. Il a, également, évoqué la pénétrante autoroutière, laquelle a été amputée de 70 milliards de dinars : «Elle n’est qu’à mi-chemin, alors qu’elle devait être achevée en 2016», déplore-t-il. Et d’ajouter : «il est triste et dramatique de constater un si grand nombre de projets gelés ou annulés. Il est d’autant plus malheureux de voir un plan d’aménagement régional et national approuvé, où, nous avons remarqué l’exclusion pure et simple de la wilaya de Béjaïa, alors que nous remplissons les exigences que sont la démographie et l’attractivité. Ce qui est grave, c’est que les députés, qui devaient interpeller le gouvernement sur ces problèmes, ne s’en soucient pas du tout».

Saïd M.