La stèle de Matoub Lounès démantelée

La stèle érigée à Souk El-Tenine, dans la wilaya de Béjaïa, à l’effigie du chantre de la chanson kabyle et du combat identitaire Lounès Matoub a été démantelée, hier, par l’APC de Souk El-Tenine. Les critiques et les mécontentements affichés ça et là dans la presse et les réseaux sociaux ont fini par avoir raison de la stèle inaugurée le 20 avril dernier. L’APC de Souk El-Tenine a décidé, d’un commun accord avec le concepteur de la statue, de la démanteler temporairement pour apporter des correctifs dans le dessein d’améliorer la ressemblance avec le personnage qu’elle devait incarner. Dans un communiqué rendu public dimanche dernier, l’APC de Souk El-Tenine "remercie et comprend tous ceux qui ont émis des remarques après le ratage de la ressemblance", mais regrette, néanmoins, «les remarques insultantes et haineuses proférées un peu partout par des personnes malveillantes car, malgré tout, un homme de l’envergure de Matoub ne mérite que respect et bienveillance. Toutes les remarques constructives émanant de nos concitoyens bienveillants ont été prises en considération par nos soins et celle de l’artiste concepteur (…)», déclare-t-on dans ledit communiqué. Toutefois, l’APC tient à préciser que la stèle sera réinstallée au même endroit une fois les correctifs achevés, car, cite le communiqué, «dix neuf ans après la disparition de Matoub Lounès, Souk El-Tenine se souvient et se souviendra toujours de lui. Le carrefour accueillant cette statue restera le sien».

Saïd M.