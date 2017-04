«Je n’ai jamais menti ni fait de fausses promesses»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 14 lecture(s)

À l’effet de convaincre à travers la presse le maximum de citoyens à aller voter en masse lors des élections législatives du 4 mai prochain, le tête liste du parti d’Amara Benyounès à Béjaïa, M. Smail Mira, a donné, dans la matinée d’hier, une conférence à l’hôtel Zéphyr de Béjaïa. D’emblée, il déclare que la présente campagne électorale a quelque chose de particulier par rapport aux précédentes. La majorité des citoyens sont blasés des élections et des vaines promesses que leur font la plupart des candidats. «On vote tout le temps et rien ne change dans le pays» est un leitmotiv dans la bouche de beaucoup d’électeurs. Une chose est à retenir cependant, c’est que voter ou boycotter, les députés seront toujours élus par d’autres, alors autant voter pour choisir ceux dont le programme est correct. En ce qui le concerne, il assure qu’en 25 ans de mandat à l’APC de Tazmalt et 5 ans de mandat de député, il «n’a jamais menti, ni fait de fausse promesse à un citoyen». Et d’ajouter sur sa lancée que «certains partis bien ancrés en Kabylie, non seulement ils n’entreprennent presque rien pour sortir la région du marasme dans lequel elle se débat, mais en plus ils consacrent leurs efforts à casser les projets du Gouvernement pour la région, plutôt que de les accueillir avec bienveillance.» Des groupuscules sont manipulés pour qu’ils ferment des routes, sans se soucier du tort que ces perturbations causent aux usagers et surtout du retard que ces fermetures causent au développement de la région. Et pas seulement. À cause des blocages de routes presque quotidiens, les investisseurs des autres wilayas boudent la Kabylie. Comme si les Kabyles sont pestiférés alors que nous sommes tous des Algériens et partout il y a des bons et des mauvais. Et les Algériens doivent se sentir chez eux quelle que soit la ville où ils se trouvent pour le travail, pour le tourisme ou autres. Abordant le sujet de son adhésion au MPA (Mouvement Populaire Algérien) de M. Amara Benyounès, Smail Mira met en avant le fait que lui et Amara Benyounès sont tous les deux fils de chahid et défendent les mêmes valeurs, c'est-à-dire l’unité nationale, les valeurs républicaines et la lutte contre le terrorisme. S’agissant des grandes lignes du programme du parti, le conférencier déclare qu’il repose sur trois grands piliers principaux qui sont l’économie, le travail pour tous, surtout les jeunes, et le logement. Concernant ce dernier point, il précise que pour satisfaire l’ensemble des demandes, «il faudrait instaurer des contrôles draconiens à tous les niveaux, parce qu’il y en a qui ont obtenu quatre ou cinq logements qu’ils sous-louent, alors qu’il y en a qui attendent en vain le logement depuis des années.» En réponse à une question sur les quotas des députés, l’intervenant, tout en reconnaissant que cette pratique a existé par le passé, assurera qu’elle n’a plus cours puisque le Président Abdelaziz Bouteflika a donné des instructions très fermes pour qu’elle soit bannie.

B. Mouhoub