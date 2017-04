En hommage aux éboueurs de la commune

Par DDK | Il ya 26 minutes | 18 lecture(s)

Un hommage sera rendu le 1er mai aux éboueurs de la commune de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs. Cette cérémonie, initiée par l’Association algérienne du patrimoine de l’environnement et du développement humain, sera organisée en l’honneur des 300 éboueurs de l’Épic et de la voirie de Tizi-Ouzou. Ces derniers seront honorés lors de cette journée pour le travail «noble qu’ils exercent tout au long de l’année, sachant qu’ils sont exposés à divers dangers». Les organisateurs prévoient un riche programme qui débutera avec un accueil chaleureux qui sera réservé aux éboueurs, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Mais avant, une marche-parade de ces travailleurs, à laquelle prendront part, entre autres, des médecins, s’ébranlera à partir du CHU de Tizi-Ouzou avant de rejoindre la salle de spectacles de la Maison de la culture, lieu où se déroulera la cérémonie en présence du wali, Mohamed Bouderbali et le maire de Tizi-Ouzou, Ouahab Ait Menguellet. Après les prises de parole, la scène sera cédée à la chorale de Bouzeguène, qui sera suivie d’une pièce théâtrale que les organisateurs ont choisie pour la circonstance. À signaler que l’Association algérienne du patrimoine de l’environnement et du développement humain a organisé au moins trois caravanes de santé depuis le début de l’année en cours. Ces opérations ont touché des villages de la wilaya, comme d’Ihsanaouène (Tizi-Ouzou), Ahrik (Bouzeguène) et Tighzart (Béni Douala). Selon le président de cette association, le bilan de ces sorties a été des plus positifs. À noter, enfin, que d’autres caravanes de santé sillonneront d’autres villages, notamment les plus reculés, durant l’année en cours.

Nadia Rahab