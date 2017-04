«Le vote est un droit mais aussi un devoir»

Par DDK | Il ya 6 minutes | 15 lecture(s)

Le président du front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Abdeslam, a animé, avant-hier, un meeting populaire à la salle de spectacles de la maison de jeunes de Kherrata. Dans sa longue intervention, qui a duré plus de deux heures, il a tout d’abord mis l’accent sur les différentes étapes traversées par le peuple algérien pour arracher son indépendance. Il a, également, abordé la situation socio-économique qui prévaut actuellement dans le pays en soulignant : «Certes des efforts en été enregistrés en matière de développement dans divers secteurs d’activités, permettant l’amélioration des conditions de vie du peuple algérien, mais ils ne sont pas à la hauteur des potentialités et richesses de l’Algérie». S’agissant de la vie politique, le président de ce parti a fait remarquer que «le citoyen a tendance de ne plus s’y intéresser, préférant se consacrer à ses préoccupations quotidiennes», constatant que la puissance de l’argent sert davantage les intérêts personnels. À cet effet, il a souligné que «ni l’abstention, ni le boycott, ni la violence ne porteront des solutions aux problèmes des citoyens. Le vote est un acte citoyen, un droit mais aussi un devoir», en demandant à l’assistance d’aller voter le jour du scrutin et choisir des candidats intègres et compétents qui les représenteront à l’Assemblée populaire nationale à travers lesquels leurs préoccupations seront exprimées. Par ailleurs et à ceux qui demandent l’autonomie de la Kabylie, il a déclaré avec force que «le peuple algérien qui a combattu dans un même élan l’occupation coloniale, qui a sacrifié un million et demi de chahid pour l’indépendance du pays restera uni et indivisible» en demandant d’éviter «ce mouvement autonomiste qui mène à la dérive.» Pour ce qui est de la crise économique que traverse actuellement le pays en raison des faibles recettes financières, Djamel Abdeslam a fait savoir qu’elle «ne connaîtra pas de solution tant qu’elle est assujettie aux rentes pétrolières.» Selon lui, l’Algérie dispose de potentialités dans divers domaines pouvant faire d’elle «un prestataire de services par excellence» à condition, a-t-il poursuivi, «de mobiliser ses ressources humaines et naturelles, ses possibilités dans les énergies renouvelables.»