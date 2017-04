«Redonner l’espoir pour éviter aux citoyens de verser dans l’extrémisme»

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le parti du Front des forces socialistes (FFS) a organisé, hier, un meeting populaire au centre-ville de Béni-Douala et ce, en présence d’une foule nombreuse.

Il a été animé par Aziz Baloul, tête de liste, Mohamed Klalèche, Youcef Aouchiche et Farid Bouaziz, le fédéral de Tizi-Ouzou. Durant leurs discours, les intervenants ont expliqué les raisons de la participation du plus vieux parti de l’opposition aux élections législatives du 4 mai prochain.

Ils veulent en premier lieu, selon leurs affirmations, «réhabiliter la politique car la dépolitisation et la démission de la société de la chose politique est une arme de destruction massive. Ce qui est dangereux pour notre pays, mais c’est bénéfique pour le système. Le pouvoir se nourrit justement de la dépolitisation des citoyens pour se maintenir», diront-ils.

Et d’ajouter : «Le FFS a appelé à la reconstruction d’un consensus national pour imposer un changement pacifique et fonder un état de droit qui garantira les libertés, la démocratie, la justice sociale, la séparation des pouvoirs et notamment l’indépendance de la justice. La Kabylie est livrée à elle-même, car elle est abandonnée. Les pouvoirs publics ont imposé à la région des restrictions budgétaires alors que c’est elle qui est dans le grand besoin de se développer.»

Les animateurs ont également déclaré que «cet état de fait motive les gens à se verser dans les mouvements extrémistes, séparatistes ou islamistes». De ce fait, le FFS veut à travers sa participation redonner l’espoir aux citoyens.

À noter que les intervenants se sont engagés d’être les porte-paroles du peuple algérien et ils ont axé leur discours sur la nécessité d’aller voter massivement au profit du FFS car l’abstention, selon leurs déclarations, «arrange beaucoup plus les affaires des partis des pouvoirs car leur électorat est garantie.»

Le meeting a été clôturé en poésie, avec un jeune poète de la région qui a rendu hommage à feu Hocine Aït Ahmed et au long combat du FFS.

Rachid A.