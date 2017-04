«La participation est cruciale pour l’avenir du pays»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 26 lecture(s)

"La campagne électorale pour les élections législatives se déroule dans le calme. On n’a enregistré aucun incident susceptible de porter atteinte à sa crédibilité". C'est ce qu'a affirmé, jeudi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Teyeb Louh, en marge d'une cérémonie de sortie de promotion à l'école nationale des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire à Tipaza. Le ministre a appelé, les citoyens à participer massivement au prochain scrutin qui selon lui, est très important pour la stabilité du pays. "Une forte participation des citoyens est cruciale pour l’avenir du pays", a-t-il dit. Dans ce sillage, M. Louh a qualifié la période actuelle de sensible car nécessitant "la conjugaison des efforts de tous et la poursuite des réformes engagées par le président de la République depuis son investiture en 1999". Il a tenu à saluer "l’engagement des organes d’informations", durant cette campagne, qui ont fait preuve, a-t-il soutenu de neutralité envers tous les partis et respecté le temps imparti à chaque candidat. "Ce fait dénote un niveau professionnel honorable", a-t-il noté. Par ailleurs, le premier responsable du secteur de la justice a fait savoir que les prisonniers impliqués dans des affaires de terrorisme bénéficient depuis quelques temps "de programmes religieux visant à combattre l'extrémisme. "Sept individus poursuivis par la justice algérienne ont été remis à l'Algérie et six autres ont été extradés vers différents pays dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste", a-t-il indiqué. Et d'ajouter: "Les prisonniers impliqués dans des affaires de terrorisme bénéficient des programmes religieux conformes au rite malékite et ce dans le cadre d'une convention avec le ministère des affaires religieuses". Il s'agit selon lui, d'un axe "important qui s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme du système pénitentiaire et de la coopération internationale dans la lutte antiterroriste". En ce qui concerne la question des droits de l'Homme, ces derniers constituent, selon M. Louh "un tout indivisible"."L'Algérie qui a réalisé de grands progrès en la matière continue d'œuvrer pour assurer la meilleure prise en charge possible à ses citoyens et aux ressortissants étrangers, qu'il s'agisse de touristes ou de réfugiés", a-t-il souligné, en mettant l'accent sur les efforts consentis par l'Algérie en matière de protection des droits de l'Homme.

Samira Saïdj.