Les promesses des lilliputiens parasitent la campagne

S. Ait Hamouda

La campagne n’a pas été à la hauteur de ce qu’escomptaient l’État et les grosses cylindrées. Et il y a des raisons à cela. Il y a des partis qui n’ont même pas de siège et qui ne s’empêchent pas de se perdre en conjecture et de s’égosiller à perte de voix, avec des promesses à tire larigot, des plus farfelus aux plus impossibles. Ce qui a amené les citoyens à se montrer réticents, voire pas du tout concernés par ces échéances. Il va sans dire que des lilliputiens, des partis microscopiques, se sont jetés dans ces joutes sans mesurer l’ampleur de ce qui les attend, dans le cas où ils seraient élus. Il est vrai que plus de 60 % des meetings prévus ont été annulés. Pourquoi donc ? Mais parce que les électeurs en ont marre des fausses confessions de foi, des sermons frauduleux et des serments travestis. D’autant plus marre de ces gens, à la scolarité à peine moyenne, qui ne saisissent pas la responsabilité, la dignité et la gravité de leur futur rôle qui ne se résume pas à lever la main pour dire oui à une loi, mais à proposer des législations dont a besoin le pays. La Haute instance indépendante de surveillance des élections présidée par M. Derbal en a fait le constat lors de son passage, mercredi dernier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, à propos des meetings ajournés ou purement et simplement annulés. Il est fondamental de se conformer à une déontologie, à une étique - bien qu’en politique, ces denrées sont rares- et peser le moindre mot prononcé. Le citoyen n’est pas dupe, surtout quand on veut le berner avec des promesses irréalistes. Il est à l’affut de la moindre faille dont il prendra acte le moment venu. Nonobstant, il arrive qu’en la matière, il en a vu d’autres. Et il saura choisir le jour « J » le candidat qui le mérite par son niveau, par ses compétences, par sa sincérité… Tout le reste n’est que palabre dans le vide. Et le vide en ce qui nous concerne, c’est un peu le tonneau des Danaïdes. Parler c’est bien, mais il faut dire quelque chose de bien. Ou de mal, auquel cas, il faut assumer.

