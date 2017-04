Par DDK | Il ya 24 minutes | 27 lecture(s)

Le parti du Front des forces socialistes (FFS) a organisé hier un meeting populaire à la salle Youcef Abdjaoui, à Sidi-Aïch en présence de nombreux militants du parti et d'organisations de la société civile. Dans une salle archicomble, des candidats et cadres dirigeants du FFS sont intervenus tour à tour pour expliquer leur programme. Le meeting fait parti d’une série de rencontres similaires prévues à l'échelle wilayale et s'inscrit dans le cadre des rencontres de proximité avec les citoyens décidées par le parti dans son programme d'action pour les législatives du 04 mai prochain. "Le FFS a opté pour les meetings pour exprimer ses valeurs et principes de liberté et de tolérance", a-précisé Chafâa Bouaïche, tête de liste, ajoutant qu’à travers ces meetings, le FFS voulait "exprimer son refus de tous les enfermements qu'ils soient politiques, sociaux ou culturels et son aspiration à une pratique citoyenne effective car ils veulent une dépolitisation». Dans la situation actuelle, le peuple algérien "partage avec les peuples de la région les aspirations séculaires à plus de liberté, plus de justice et moins d'inégalités. Nous militons pour la dignité et l’espoir car ce pouvoir veut voir le peuple malheureux. À l’APN, on nous a mal médiatisés, on a pourtant voté contre les lois sur l’investissement, la retraite, le code du travail", a ajouté M. Bouaïche. Pour le FFS, la campagne se déroule comme prévue à Bejaia. "Nos candidats ont animé environ 148 meetings à travers la wilaya. Nous avons dit la vérité aux citoyens, car nous voulons des passerelles avec la population afin de changer les choses. Nous mènerons un combat pour changer le code communal et le code de la wilaya car nous militons pour un État de droit", a-t-il soutenu.

T. Mustapha