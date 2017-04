«L’Algérie peut relever les défis futurs»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 28 lecture(s)

C’est dans une salle pleine et une ambiance ponctuée par des you-yous et des applaudissements que s’est déroulé, mercredi à la salle de spectacles de la maison de jeunes de Kherrata, un meeting animé par le SG de l’ANR, Belkacem Sahli. Ce dernier s’est rendu d’abord au cimetière de Chouhada pour y déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la révolution. D’emblée, il a évoqué le passé historique de cette région qui a été le bastion de la lutte armée contre l’occupation, en insistant au passage sur les atrocités subies par la population de la ville de Kherrata et de ses localités environnantes durant les évènements sanglants du 8 mai 1945. Les axes importants sur lesquels il a mis l’accent durant son intervention, notamment, sur «les retards constatés en matière de développement économique de cette wilaya, en raison de certains blocages qui nuisent à l’élan de la relance en la matière que mérite cette partie du pays qui a payé un lourd tribu pour le recouvrement de l’indépendance de l’Algérie», avant de faire remarquer qu’effectivement «des écarts dans ce domaine ont été constatés dans certaines régions et que des mesures doivent être prises pour remédier à ces insuffisances.» Selon lui, cet état de fait a engendré des déséquilibres et c’est justement à travers des candidats intègres, compétents qui aiment leurs pays qui seront élus aux prochaines élections législatives à l’exemple de ceux de l’ANR, que des solutions peuvent être apportées. Aussi, il a insisté sur la pérennité des institutions de la République, la préservation des acquis sociaux du peuple algérien, la défense de l’identité nationale à travers Tamazight reconnue officiellement en tant que langue nationale et officielle par la nouvelle constitution, la stabilité, la sécurité et l’unité de notre pays qui, a-t-il insisté, «doivent être préservées afin de relever les défis qui attentent notre nation pour le renforcement du développement socio-économique au profit du peuple algérien.» Il dira que «les élections législatives prochaines constituent une étape charnière et un rendez-vous avec le destin pour les Algériens et Algériennes à travers les élus du peuple, pour jouer pleinement leurs rôles conformément aux missions dont ils ont la charge». En définitive, M. Sahli invite l’assistance à accomplir son devoir électoral, indiquant que son parti «s’oppose fermement aux appels au boycott.»

S. Zidane