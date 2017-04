«Il faut voter, l’abstention arrangera le pouvoir»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 27 lecture(s)

Avant-hier, les candidats de la liste du RCD ont animé une conférence-débat à la maison de jeunes Arezki Mansouri.

Le tête de liste du parti à Tizi-Ouzou, Yacine Aissiouène, dira que "l'élection est une règle. Son boycott est une exception". "Si nous avions boycotté les élections de 2002 et 2012, c'est parce que nous avions nos raisons.

Aujourd'hui, notre participation est de faire en sorte à préserver les acquis démocratiques que nos aînés ont arraché de haute lutte. Le pouvoir veut nous imposer le parti unique. Et des exemples ne manquent pas pour démontrer cette volonté de retour aux années d'avant 88", argumentera-t-il.

Et de poursuivre: "dans notre programme, nous préconisons la restructuration institutionnelle dont celui de la refondation de l'État. Nous œuvrons pour un État unitaire régionalisé. Cela fonctionne dans beaucoup de pays du monde, pourquoi alors, resterons-nous dans cette centralisation?", interrogera-t-il l'assistance avant de définir ce qu'exprime ce concept. "Nous devons faire barrage aussi aux partis du pouvoir et ses relais.

Nous avons remarqué qu'avec la manne financière de la rente pétrolière de plus de 1000 milliards de dollars, le pouvoir s'est renforcé en cassant les partis, les syndicats, le mouvement associatif avec l'argent sale. Il est alors temps de limiter cela", soulignera-t-il. Le conférencier reviendra aussi sur la construction de l'entité "Nord- africaine" pour faire face aux politiques internationales.

M. Aissiouène conclura en appelant les électeurs à aller voter en masse et à choisir les candidats de la liste "20" qui est celle de l'espoir pour projeter l'Algérie dans un avenir meilleur. "L'abstention n'arrangera que le pouvoir et ses relais parce qu'ils ont leur clientèle. Donc, tous aux urnes pour protéger les acquis démocratiques", conclura-t-il avant de répondre à quelques questions concernant la fraude et le boycott.

Amar Ouramdane