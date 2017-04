Le vote a commencé hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

Si pour l’Algérie, le début du vote pour les législatives interviendra le 4 mai prochain, pour la communauté nationale établie à l’étranger, l’opération est lancée depuis hier à travers les différentes circonscriptions basées en dehors du pays. Ce sont quelque 955 426 électeurs algériens résidant à l’étranger qui sont donc appelés aux urnes depuis hier matin pour élire leurs représentants à l’APN. Les membres de la communauté nationale établie à l’étranger sont représentés par huit députés au niveau de la chambre basse du Parlement qui compte 462 députés. Les huit représentent quatre zones géographiques à raison de deux députés par zone. Deux des quatre zones géographiques établies se situent en France, la zone I à Paris et la zone II à Marseille. La zone III englobe les circonscriptions diplomatiques du Maghreb, Machrek, Afrique et Asie-Océanie. La zone VI est, quant à elle, composée des circonscriptions diplomatiques et consulaires d’Amérique et du reste de l’Europe, mis à part la France. En tout, ce sont 61 centres de vote et 390 bureaux ouverts depuis hier pour accueillir la communauté algérienne établie à l’étranger. Des comptes rendus des médias nationaux disposant de correspondants sur place font état d’une assez forte affluence des électeurs algériens constatée, hier matin, par exemple au centre de vote de Bobigny (Seine-Saint-Denis, Île-de-France). Le centre de Bobigny englobe 12 bureaux de vote intramuros, au siège du consulat, pour 84 319 inscrits sur un total d’immatriculés de 181 488 Algériens. L’affluence vers le centre de vote a commencé tôt dans la matinée où, a-t-on indiqué, vers 7h00, une vingtaine de personnes attendaient l’ouverture des bureaux prévue à 8h00 dans les 186 bureaux de vote répartis à travers le territoire français. «Ce sont les personnes qui se lèvent tôt, généralement âgées, qui sont venues les premières pour voter», a indiqué à l’APS un responsable du consulat chargé de l’organisation du scrutin, qui se déroulera également aujourd’hui, dimanche, et jeudi prochain. Pour sa part, le consul d’Algérie à Bobigny, Mahmoud Massali, a expliqué cette affluence par le fait que les Algériens de la circonscription sont conscients de l’importance du scrutin, en plus de la facilité qu’offre l’emplacement du consulat, notamment en matière de transport où cette ville, la 12e commune de Seine-Saint-Denis par sa population, est desservie par le métro, le tramway, les bus et le RER. C’est une ambiance de fête qui régnait hier matin au centre de vote de Bobigny où des groupes de familles, grands-parents, parents, enfants et jeunes célibataires, y arrivaient sans interruption depuis l’ouverture des bureaux de vote, rapporte-t-on. Un dispositif sécuritaire à l’extérieur des bureaux de vote a été déployé par les autorités françaises, a-t-on constaté, en raison de la situation sécuritaire prévalant en France et la menace terroriste. Les services consulaires, pour leur part, ont fait appel à des agents de sécurité pour contrôler et sécuriser l’intérieur des centres de vote. Six bureaux de vote sont également ouverts dans les départements uniquement le samedi et dimanche : Orléans, Tours, Blois, Bourges, Vierzon et Châteauroux. Ces bureaux extramuros seront rapatriés à Paris et le vote ne se déroulera jeudi qu’à Passy et Argentine. À signaler, enfin, que l’électorat algérien en France, au total 763 771, est réparti en deux zones. Ils sont 463 260 dans la zone nord et 300 511 dans la zone sud. Il aura à choisir ses 4 députés, issus des membres de la communauté, parmi les 19 listes dans la zone nord et les 14 listes dans la zone sud.

Synthèse de S. A. H.