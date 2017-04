Bouteflika appelle à un vote massif

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé les citoyens algériens, à la veille des élections législatives du 4 mai 2017, à participer massivement au scrutin.

«Je vous invite, mes chers compatriotes, à exercer votre choix. Ce choix qui sera respecté, sera le vôtre, libre et en concordance avec vos convictions politiques», a affirmé le chef de l'État dans un message à la Nation, lu en son nom par Mme Imane Houda Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la télécommunication, lors d'une rencontre nationale de sensibilisation tenue hier à Alger sous le thème «La société civile, soutien à l'édifice démocratique». «À l'occasion de l'élection de la prochaine assemblée populaire nationale, vous aurez à choisir parmi plus d'un millier de listes de partis politiques et de candidats indépendants qui se sont présentés dans les différentes wilayas du pays et au niveau des circonscriptions électorales de la communauté nationale à l'étranger», a indiqué le président de la République. Ces élections, souligne le président de la République, témoigne de «la stabilité politique et institutionnelle de l'Algérie, un résultat précieux qui est le fruit de nos efforts conjugués.» Selon le chef d’État, la nouvelle assemblée populaire nationale devra également légiférer pour la finalisation de diverses réformes destinées à promouvoir une économie davantage diversifiée, de sorte à réduire la dépendance du développement du pays et du bien-être de la population envers le marché mondial des hydrocarbures. Dans ce sillage, le président de la République a anticipé en initiant, à partir de 2011, de profondes réformes politiques, couronnées en 2016 par une révision de la Constitution ayant abouti, entre autres, à la création d'une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) qui veille à la transparence et à la probité des élections. Aussi, le chef d’État a appelé les magistrats à traiter avec diligence et fermeté tout dépassement ou tout acte de nature à porter atteinte à la crédibilité et à la transparence du scrutin, dont ils seront éventuellement saisis. Abondant dans le même sens, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a appelé les Algériens à participer en force aux élections législatives du 4 mai prochain afin de «barrer la route aux détracteurs de l’Algérie.» D’après lui, «la leçon qui sera donnée par les citoyens aux détracteurs de l’Algérie s’exprimera à travers sa participation en masse au prochain rendez-vous électoral.» «Nous devons être vigilants pour barrer la route aux ennemies de l’Algérie et protéger notre pays de toutes les menaces», a-t-il préconisé. Pour sa part, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal, a affirmé que «la participation aux législatives du 4 mai témoigne de la stabilité politique du pays.» De son côté, l’athlète algérien Toufik Mekhloufi et le footballeur international algérien, Antar Yahia, ont, à l’issue de cette rencontre, appelé à préserver les acquis et la stabilité de notre pays.

L. O. Challal