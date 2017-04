«Pour une économie efficace et une justice sociale »

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a tenu, hier, son avant-dernier meeting de la campagne électorale à la salle de cinéma El Fateh à Saïda.

Il a appelé les citoyens à voter massivement, le 4 mai prochain, pour consacrer la démocratie qui est, selon lui, «la seule solution». Il a plaidé, notamment, pour «une démocratie apaisée» qui «immunisera» le pays de l’ingérence étrangère. Le président du MPA a insisté sur la nécessité de s’exprimer et donner sa voix, pour donner une légitimité et de la crédibilité au parlement et au prochain gouvernement. «Une légitimité qui permettra aux gouvernement de procéder à des réformes qui sont nécessaires pour sortir de la situation difficile que vit le pays.» Benyounès, en rappelant les souffrances du pays dans les années précédentes, a insisté pour préserver la stabilité du pays. Dans le registre économique, il a expliqué que l’ère du socialisme est révolue et que désormais il faut aller vers une économie basée sur deux principes : l’efficacité et la justice sociale. Le président du MPA a plaidé pour le travail, pour «accomplir notre devoir envers l’Algérie», en regrettant d’arriver au stade «d’importer la main d’œuvre.» Dans un autre registre, l’ex-ministre de Commerce a répondu à ses détracteurs qui l’accusent «d’avoir libéré le marché de l’alcool.» Benyounès a défié quiconque de se présenter ne serait-ce qu’avec une seule autorisation qu’il aurait signée quand il était ministre : «Quand je suis arrivé au ministère, l’alcool se vendait déjà et il se vend encore. Quand j’ai voulu réguler ce marché, dont 70% des transactions sont dans l’informel, mes adversaires politiques ont profité de l’occasion pour m’attaquer», notera-t-il. Il a dénoncé, également, l’instrumentalisation de la religion qui, dira-t-il, «appartient à tout le peuple algérien.» Le président du MPA a signalé que le meilleur mois de Ramadhan passé par les Algériens était quand il était ministre du Commerce, où les prix étaient très abordables pour tous. Pour clore son intervention, Benyounès a mis en garde contre le terrorisme et tout ce qui se passe dans le monde, notamment en Syrie actuellement, en plaidant pour une solution politique pour une sortie de crise. A noter que le leader du MPA prévoit de clôturer sa campagne avec un dernier meeting aujourd’hui à la salle Casino à Alger à partir de 14 heures. Auparavant, dans le programme de la journée il est prévu que le président du MPA dépose une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs aux alentours de 12h30. Ensuite, c’est à pied en procession que la délégation des militants et sympathisants prévoit de rejoindre la salle Casino à partir de Sacré cœur.

Kamela Haddoum.