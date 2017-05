Les patriotes appellent à un vote massif

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La coordination de la wilaya de Bouira des patriotes a décidé, à l’unanimité, d’annuler le rassemblement prévu jeudi prochain à Bouira. C’est ce qu’indique un communiqué rendu public avant-hier dimanche par la coordination à l’issue d’une réunion qui s’est tenue à Bouira en présence des délégués des 45 communes de la wilaya. La coordination a justifié ce report par «le souci de préserver l’ordre public, la sécurité et la stabilité». «Nous informons les autorités locales que la coordination a décidé d’annuler son rassemblement prévu le 4 mai prochain pour préserver l’ordre public et sauvegarder la stabilité», a indiqué la coordination qui a tenu par ailleurs à préciser qu’elle «se démarque de toute action ou dérapage de quelque nature que ce soit» et d’appeler par la même occasion «à ce que chacun assume la responsabilité de ses actes.» Ceci d’une part, d’autre part, la coordination interpelle les hautes autorités du pays sur l’absolue nécessité d’accélérer le traitement des doléances de cette frange de la société. La coordination cite entre autres, le traitement des dossiers en suspens dont le dépôt remonte à plus de deux ans et l’amélioration des conditions de vie des patriotes. Sur un autre chapitre et au sujet des élections législatives du 4 mai prochain, la coordination dénonce «la récupération de la cause des patriotes par certains partis politiques» et rappelle que «cette cause est nationale et ne peut en aucun cas être utilisée par les partis à des fins électoralistes.» «Nous refusons à ce que notre cause soit politisée par quiconque», souligne-t-on dans le communiqué. Toujours à propos du scrutin de jeudi prochain, la coordination appelle tous ses éléments à aller voter et choisir librement parmi les candidats en lice et ce pour «participer à l’édification du pays». Il est utile de souligner que les éléments de la coordination nationale des patriotes ont rencontré, récemment, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, et le SG du RND Ahmed Ouyahia à l’occasion de la campagne électorale auxquels leur a été remise en main propre la plate-forme de revendications des éléments de ce corps. Le document en question comporte neuf points qui résument les principales revendications des patriotes à savoir la reconnaissance de leurs sacrifices, la promulgation d’une loi définissant leur statut, la révision à la hausse de la pension de retraite, l’accélération dans le traitement des dossiers restés en suspens, la généralisation du droit à la sécurité sociale ou encore le droit au logement et au travail.

Djamel Moulla