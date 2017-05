«Nous sommes venus pour rassembler»

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Le dernier meeting tenu, avant-hier à Tizi-Ouzou, par Nordine Aït Hamouda, tête de la liste indépendante Alternative citoyenne, s’est déroulé en présence d’une assistance remarquable.

Prenant la parole, Nordine Aït Hamouda expliquera les raisons de son retour à la politique : «Nous avons remarqué que les prétendants ne travailleront pas pour l’intérêt de la population et ne transmettront pas la voix du peuple. Nous assistons aussi à l’embargo politique économique et culturel que subit notre Kabylie. Nous avons aussi remarqué que tamazight n’est pas assez portée par nos représentants et aussi le blocage des investisseurs, la bureaucratie, les maux sociaux, la hogra… la liste est malheureusement longue. C’est pour cela que j’ai décidé de renouer avec la politique.» M. Aït Hamouda dénoncera, également, l’injustice et l’iniquité entre les régions d’Algérie : «Au Sud, les factures de l’électricité bénéficient de réduction allant jusqu’à 60%, les gens ont besoin de climatisation, mais en Kabylie, en hiver, c’est le froid. Ne méritons pas des réductions sur les factures d’électricité et de gaz ? Pourquoi cette injustice ?», se demandera-t-il. Poursuivant son discours, l’orateur reviendra longuement sur la décennie noire : «N’ayons pas la mémoire courte, hier nous avons défendu notre région contre le terrorisme. Les gardes communaux, les GLD et les patriotes ont payé un lourd tribut mais aujourd’hui, ils ne sont pas reconnus dans leurs droits. Nous allons être le porte voix des faibles, des pauvres et de la Kabylie», soulignera-t-il.

«On sera présents dans toutes les élections, même la présidentielle»

Le tête de liste d’Alternative citoyenne ne manquera pas de tirer sur Ouyahia, le secrétaire général du RND : «Dans son meeting, Ouyahia a parlé de décentralisation et de plus de pouvoir pour les APC, M. Ouyahia, la Kabylie te dit nous sommes pour l’autonomie et pour l’autonomie des régions d’Algérie dans l’unité nationale. En 1956 à Ifri Ouzelaguen, il y a eu un découpage et les wilayas ont bien fonctionné et la wilaya trois historique a aidé l’ensemble des autres wilayas, et c’est comme ça que nous avons battu la France coloniale. L’autonomie est inévitable, elle le sera de fait dans cinq ans. Ouyahia refuse l’endettement et d’aller au FMI, mais nous sommes en faillite et dans quelques mois nous n’aurons pas de quoi payer les retraités. Ouyahia s’enorgueilli d’être issu du Djurdjura mais il oublie aussi que le Djurdjura donne aussi des chacals et des singes. N’oublions pas qu’Ouyahia a jeté en prison 800 cadres et après deux ans, ils sont innocentés. Il dit qu’il fait un sale boulot, les terroristes aussi font du sale boulot», tonnera-t-il. Il ne manquera pas aussi d’égratigner Ould Abbès, en disant : «Moudjahid ou pas ça n’intéresse personne. Être Moudjahid et avoir des enfants de nationalité Française est une honte. Qu’on ne vienne pas nous faire des leçons sur l’unité nationale, le prochain qui le fera, nous déposerons plainte pour diffamation. C’est la Kabylie qui a libéré le pays.» Revenant à l’identité, l’orateur dira : «Un pays qui remplit d’éloges un envahisseur comme Okba et qui oublie la résistance de Koceila est une honte. Les islamistes ne reconnaissent pas l’État Algérien, les baâthistes aussi, nous, à l’image de Benai Ouali, Laimeche et les novembristes revendiquons une Algérie Algérienne». Le fils du colonel Amirouche expliquera que la Kabylie a été le bastion de la révolution et citera l’ensemble des colonels et démontrera par les chiffres que c’est la Kabylie qui a chassé la France et dira pour apaiser : «Nous sommes venus pour rassembler. Nous n’avons aucun ennemi en Kabylie mais les messages qui me sont envoyés, leurs auteurs auront leur réponse dès la fin de ces élections. Je n’aime pas la hogra et je n’ai peur de personne.» À signaler que Nordine Aït Hamouda a tenu un point de presse où il a pratiquement repris et éclairci son discours : «Nous avons fait l’ensemble de la Kabylie et mon constat est positif. Nous avons fait une bonne campagne. Nous avons appelé les gens à voter mais les législatives ne suscitent pas l’engouement comme les élections locales et si nous arrivons à avoir un taux de participation de 30 %, ce serait bien.» Concernant l’autonomie, Aït Hamouda dira : «L’autonomie ce n’est pas l’indépendance mais c’est inévitable nous y arriverons, sinon ce sera une explosion.» Au sujet de la fraude électorale, le conférencier notera : «Nous sommes en Algérie, tout peut arriver mais nous serons là, nos éléments seront dans chaque bureau de vote pour éviter la fraude.» Nordine Aït Hamouda annoncera aussi que son mouvement sera «présent dans toutes les élections qu’elles soient présidentielles, législatives ou locales.»

Hocine T.