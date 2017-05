Une commission ministérielle enquête

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La direction des œuvres universitaires (DOU) d’El-Kseur semble faire l’objet d’une attention toute particulière, depuis plusieurs mois. En effet, après l’enquête de la gendarmerie qui suit son cours, c’est une commission ministérielle qui a été dépêchée sur les lieux ces derniers jours pour «voir de visu ce qui s’y passe». Cette commission du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique aurait, dit-on, pris possession de certains dossiers relatifs à certains marchés contractés par les responsables de la dite DOU. Plusieurs personnes, dont les membres de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres auprès de la DOU d’El-Kseur, ont été auditionnées dans le cadre d’une enquête toujours en cours, signale-t-on. La situation qui prévaut au sein de cette structure, laquelle enregistre des dégradations, dit-on, est très décriée. Cette «affaire» a éclaté après que l’un des soumissionnaires a introduit un recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics siégeant au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, déplorant cet état de fait. Il y a lieu de signaler que plusieurs «dossiers de marchés», conclus par cet établissement, font également l’objet d’un «épluchage» par les enquêteurs. À noter aussi que c’est suite à une instruction du parquet de Béjaïa qu’une enquête judiciaire a été ouverte par la section des recherches, relevant des services de la Gendarmerie nationale. Pour rappel, la direction des œuvres universitaire Béjaïa – El-Kseur comprend un département bourses, un département contrôle et coordination, un département finances et marchés publics et un département ressources humaines. Le département des finances et marchés publics est composé de : Service de budget et de la comptabilité, service des marchés publics et un service du suivi des opérations de construction et des équipements. Il est chargé de : Gérer les moyens matériels et financiers mis à la disposition de la direction des œuvres universitaires; Assurer le service de traitements des personnels de la direction ; Assurer la prise en charge des différentes étapes de passation des marchés publics et d'en suivre l'exécution par les résidences universitaires et enfin assurer, en liaison avec les services concernés, le suivi des opérations de construction et d'équipement des résidences universitaires. À signaler par ailleurs que la DOU d’El-Kseur chapote six résidences (deux à Amizour et quatre à Berchiche).

T. Mustapha