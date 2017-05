Deuxième visite inopinée du wali en moins de deux mois

Par DDK | Il ya 13 minutes | 29 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a effectué, dimanche, une visite inopinée au niveau de l’EPH Akloul Ali d’Akbou, après celle du mois de mars dernier, «afin d’inspecter l’état d’exécution de ses décisions prises pour améliorer les conditions de prise en charge des malades de cette localité», a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Pour rappel, «lors de sa première visite surprise effectuée à cette structure sanitaire, M. Hattab avait piqué une colère noire en constatant la situation catastrophique dans laquelle est accueilli le malade au niveau de cet EPH», relève notre source. «Pour moi, la santé est une priorité. Il faut réunir toutes les conditions nécessaires pour un bon fonctionnement de l’hôpital. J’ai constaté que l’entrée à cette structure est obscure suite à la défaillance de l’éclairage. Les salles sont sales et les rideaux sont déchirés. Vous êtes en train de mépriser les citoyens», s’est indigné le chef de l’exécutif. Avant de quitter les lieux, M. Hattab avait insisté auprès du directeur de cet établissement pour remédier aux carences constatées. «Vous avez intérêt à améliorer les choses. Au moins, la propreté, l’ordre et l’organisation. Je vais revenir dans les meilleurs délais pour voir si les insuffisances seront comblées», avait-il averti. La visite inopinée de dimanche dernier au niveau de cette structure de santé a permis au wali de Béjaïa de constater les changements opérés par la direction. «Une nette amélioration a été constatée par le wali qui a revisité pour l'occasion toutes les structures de l'hôpital», a affirmé la cellule de communication de la wilaya. L’une des mesures prises par la direction de wilaya de la santé est le transfert du service des urgences vers le nouveau bloc, réalisé à cet effet. Cela fait une année qu’il a été réceptionné, mais resté non opérationnel pour non achèvement de quelques petits travaux. Les instructions données par le wali lors de sa première visite inopinée ont eu l’effet escompté. Par ailleurs et selon la même source, un radiologue sera affecté, la semaine prochaine, au niveau de cet hôpital par le ministère de la Santé, après l’intervention du premier magistrat de la wilaya pour faire fonctionner le scanner acquis au profit de cet EPH. Une bonne nouvelle pour les malades de la région qui ne seront plus renvoyés vers le privé pour effectuer leurs radios à des prix exorbitants.

Boualem S.