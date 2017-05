Les trois présumés auteurs arrêtés

Par DDK | Il ya 13 minutes | 42 lecture(s)

Le groupement de la gendarmerie de Tizi-Ouzou a présenté, hier devant les médias, le suspect principal et ses deux complices, ainsi qu’une série d’objets utilisés dans le kidnapping du petit Salim Mahdad, âgé de 9 ans.

L’enlèvement a eu lieu, rappelons-le, jeudi dernier au village Ath Anane, dans la commune de Béni Zmenzer. Les trois présumés auteurs ont été mis en garde à vue au niveau du groupement de la gendarmerie de Tizi-Ouzou et leur présentation devant le parquet est prévue aujourd’hui, mercredi. On notera parmi les objets exposés une corde en plastique et une ceinture. Ces deux élements, selon les explications de la gendarmerie, ont été utilisés pour attacher la victime. Une boite de somnifères, un masque protecteur, un téléphone portable, une bouteille d’eau en plastique et du scotch noir ont été, également, retrouvés sur le lieu de séquestration (une villa en construction). L’enfant a été retrouvé, pour rappel, sain et sauf dimanche matin et a été remis à sa famille. Le colonel de la gendarmerie a précisé que «l’enfant a été retrouvé par un citoyen qui a défoncé la porte de la villa où l’enfant était séquestré. Il a récupéré l’enfant et s’est dirigé, par peur, au siège de la daïra où la police la récupérer avant qu’il ne soit remis à la gendarmerie». Une autre précision qui a été apportée par le responsable concerne la voiture utilisée lors du crime : «Il s’agit d’une voiture de location de marque Clio, qui a été restituée par les malfaiteurs à son propriétaire aussitôt le forfait accompli, ce qui a rendu difficile la tâche de la gendarmerie qui était à la recherche de la trace d’une Clio dans le village». A noter que parmi les complices de l’instigateur du rap, indique-t-on, figure «un maçon qui a déjà travaillé dans la maison familiale de la victime.» Pour rappel, et concernant l’accusé principal dans cette histoire, le procureur de la République près la cour de Tizi-Ouzou a révélé, avant-hier, lors d’une conférence de presse, qu’il s’agit d’un entrepreneur âgé de 39, répondant aux initiales Ch. A. Le mobile de l’enlèvement serait «l’argent», selon la même source.

Kamela Haddoum.