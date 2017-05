Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes à feu

Par DDK | Il ya 12 minutes | 3 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et suite à un travail de recherche et d’investigation, les forces de police de la sûreté de daïra de Ouaguenoun «ont réussi à démanteler un réseau national de trafic d’armes à feu, composé de quatre individus, âgés de 27 à 51 ans, originaires de Tébessa et Khenchela. Trois membres de ce réseau ont été interpellés, en flagrant délit, sur la route menant à Boghni, et le quatrième, identifié comme étant la tête pensante, a été interpellé à Khenchela après extension de compétence,» indique un communiqué de la sûreté de wilaya. Dans le cadre de cette affaire, «huit fusils de chasse ont été saisis» et «une procédure judiciaire a été instruite» à l’encontre des mis en cause «pour constitution d’un réseau national de trafic d’armes à feu, détention et transport d’armes à feu de 5ème catégorie, sans autorisation, commercialisation et usage d’un véhicule automobile». «Présentés devant le Parquet de Tigzirt, dimanche dernier, ils ont été mis en détention préventive», ajoute le communiqué.

R. B.