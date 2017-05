Il n’y a pas plus monstrueux qu’un ravisseur d’enfants

Par DDK | Il ya 12 minutes | 27 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Comment expliquer les enlèvements ? Ces kidnappings peuvent trouver des raisons d’argent, de règlements de comptes, de trafic d’organes et tutti quanti. Mais pas d’explications rationnelles, pas d’entendement moral. Il arrive que des gus, même... des entrepreneurs, ravissent des enfants, sans tenir compte de l’angoisse infligée à leurs parents et proches. Les jours d’absence de la fillette ou du garçon enlevés, que suscitent-ils dans la famille ? Désespoir, accablement, démoralisation et plus encore. Le dernier enfant kidnappé, en l’occurrence le petit Salim Mahdad, âgé de 9 ans, a connu un heureux dénouement, fort heureusement, ce qui ne fut pas le cas de Nihel Si Mohamed, qui a été retrouvée morte dans la région des Ouacifs. Entre les deux, il y avait la vigilance et la disposition des citoyens à ne pas permettre cela. Il y a eu encore un autre enlèvement, à Draâ Ben Khedda, mais qui n’a pas «réussi» aux ravisseurs. L’enfant a pu se libérer tout seul et alerter les services de sécurité. Il n’est loisible pour aucune famille de vivre un rapt d’un de ses enfants, sans perdre son sang froid, sans découragement, sans abattement. Les parents ne savent plus à quel saint se vouer, ni à qui se plaindre, ni quoi faire, ils se morfondent à la maison et laissent Dieu décider pour eux. Salim a eu beaucoup de chance, mais la chance qui lui a souri sourira-t-elle aux prochains ? Disons qu’il faut l’espérer, l’ambitionner, le souhaiter, mais pas seul. Il faut mener la bataille contre les ravisseurs quelles que soient leurs fins, leurs envies, dans tous les cas perverses, malveillantes et criminelles. C’est un délit qui prend de l’ampleur, surtout en Kabylie, mais aussi partout en Algérie, et qui recommande à tous une vigilance de tous les instants. Mais la vigilance, à elle seule, pourra-t-elle suffire ? Je ne le pense pas, parce que l’envie d’enlever un enfant n’est pas hasardeuse, elle est mue par un seul besoin, l’argent, comme c’était le cas pour Salim. Mais qu’à cela ne tienne, il n’y a pas plus monstrueux qu’un kidnappeur d’enfants.

S. A. H.