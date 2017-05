Deux suicides en moins de dix jours

Par DDK | Il ya 13 minutes | 26 lecture(s)

Une femme de 29 ans et un octogénaire se sont donné la mort, ces dix derniers jours, dans la commune des Issers, située à 25 kms de Boumerdès. L’homme de 80 ans a été retrouvé pendu à un arbre, samedi dernier, non loin du centre-ville. Cette découverte macabre a été faite au lieudit ''lotissement'' par un passant qui a immédiatement alerté les services de sécurité. Intervenant rapidement, les éléments de la protection civile ont évacué le corps vers l'hôpital de Bordj Ménaïel pour autopsie, a-t-on appris d'une source locale. Moins d'une semaine auparavant, un drame similaire s'était produit au douar Bouchakour. Une jeune femme de 29 ans avait été retrouvée également pendue à un arbre, à moins d'une vingtaine de mètres du chemin de wilaya reliant les Issers à Tizi Gheniff. Selon les villageois, «La victime s'apprêtait à se marier l’été prochain et s'est donné la mort en utilisant le voile de sa robe blanche». Stagiaire au CFPA des Issers, nous précise-t-on, la victime avait fugué du domicile familial, avant d’être retrouvée morte dans un verger par les services de la police judiciaire locale. Le corps de la victime devait également subir une autopsie. Touchant également le sexe féminin, pas moins d'une dizaine de suicides sont enregistrés chaque année au niveau de cette circonscription, signale l'opinion, imputant cette recrudescence du phénomène à des conflits familiaux et à la sensation d'absence de perceptives.

Salim Haddou