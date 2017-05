Deux élèves se jettent du deuxième étage

Par DDK | Il ya 13 minutes | 45 lecture(s)

Le lycée dit «LEP» de Tizi-Gheniff a été secoué, dans la matinée d’hier, par un effroyable évènement, créant immédiatement un climat de stupeur au sein de l’établissement. En effet, vers 10h, des élèves découvrirent, au bas d’une des ailes du lycée, deux corps inertes d’une fille et d’un garçon, qui gisaient sur le sol, mais encore vivants. Il s’agit de deux élèves de première année secondaire. Les deux lycéens se seraient jetés de l’une des fenêtres d’une classe située au second étage de l’établissement. Aussitôt alertés, les éléments de l’unité de la protection civile de Tizi Gheniff ont évacué les deux élèves vers le service des urgences de la polyclinique de la région, où ils furent immédiatement pris en charge. Deux heures plus tard, ils seront évacués vers l’EPH Krim Belkacem, pour une prise en charge plus spécialisée. Les deux lycéens souffrent de nombreux traumatismes, mais l’on apprendra que leurs vies ne seraient pas en danger notamment celle de la fille. Cette dernière a été transférée vers un centre privé d’imagerie de la ville, pour des radiographies et des échographies, alors que le garçon a été admis à la salle d’opération, apprend-on encore.

Essaid Mouas