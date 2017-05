Par DDK | Il ya 33 minutes | 59 lecture(s)

Le championnat de la régionale II groupe A s’achemine vers la fin, étant donné qu’il ne reste que deux journées à jouer. Si les dés sont bel et bien jetés, avec l’accession de l’USM Draâ Ben Khedda en régionale 1 et la relégation du HC Aïn Bessam, il n'en demeure pas moins que le suspense demeure entier quant au cas du second club devant l'accompagner en division inférieure et qui n’est pas encore connu. Ainsi, cette étape nous permettra d'y voir plus clair. Le leader, l’USMDBK, qui a déjà composté son billet avant l'heure à l'étage supérieur, se rendra aux Issers pour une simple formalité en donnant la réplique au CRBI. En bas du tableau, les feux de la rampe seront braqués sur le stade Zaïdi Braham d’El kseur où se déroulera le choc des mal-classés qui mettra aux prises l’Olympique local et la formation d’Akbou. Sans l’ombre d’un doute, ce sera un match à six points entre deux formations qui occupent respectivement la 13eme (33points) et la 15eme (29 points). Malheur au vaincu! Pour les hommes de Maître Khatri, il s’agira d’un match qu’il faudra gagner afin d’assurer définitivement leur maintien face à une formation qui ne se déplacera pas en victime expiatoire, mais qui tentera pour sa part de sauver sa saison après un parcours des plus décevants. Une rencontre qui va tenir toutes ses promesses et qui sera suivie avec beaucoup d’attention des galeries des deux équipes. Chaque équipe tentera de rafler la mise pour s’éloigner de la zone de relégables et sauvers a saison en se maintenant en régionale deux. Les débâts seront très chauds et la bataille sera rude sur le terrain du début jusqu’à la fin du match et au coup de sifflet final de l’arbitre. Ce sera le cas en ce qui concerne l’USM Béjaïa et du MC Bouira qui sont dans l’obligation de faire le plein respectivement à Bordj Menaïel et à Draâ El-Mizan. Les deux équipes doivent revenir à la maison avec un meilleur résultat possible, pour entretenir l’espoir de rester en régionale deux, sinon dans le cas contraire, ce sera bel et bien le purgatoire en division honneur. Les autres équipes joueront pour le plaisir. Ceci dit, l’ES Bir Ghbalou et la JS M’Chedellah tenteront de signer une dernière victoire de la saison à domicile face respectivement au CRB Kherrata et le WR Bordj Menaïel. De son côté, l’ES Timezrit se rendra à Béjaïa pour donner la réplique au voisin de Gouraya. Enfin, l’ERB Ouled Moussa, quant à lui, pourrait revenir avec les trois points d’Aïn Bessam face au HCAB dont le sort est scellé depuis belle lurette.

Samy H.