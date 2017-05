Les résultats par les chiffres

Par DDK | Il ya 33 minutes | 80 lecture(s)

Selon les résultats communiqués hier par la cellule de communication de la wilaya de Bouira, le RND arrive en tête de nombre de voix exprimées, avec 26 420 voix, soit un pourcentage de 23,69% et un total de trois sièges. Le FLN vient en seconde position avec 25 930 voix, un pourcentage de 23,25% et trois sièges, suivi par le MEN avec 8 776 voix et un seul siège. L’ANR décroche également un siège avec 6 677 voix, soit 5,99% et le FFS a clôturé la liste des gagnants avec 6 228 voix, soit 5,59%, et un seule siège. Parmi les partis qui n’ont pas réussi à décrocher un siège à l’APN, on citera le RCD avec 5 957 voix et un pourcentage de 5,34%, le MPA a également reçu 5 018 voix et un pourcentage de 4,50%. Pour le taux de participation, la même source précise qu’il est estimé à 26,46%, sur les 514 594 électeurs recensés, seulement 136 461 électeurs ont voté jeudi dernier à travers toute la wilaya.

O. K.