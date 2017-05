Le RND et le FLN au coude à coude

Par DDK | Il ya 33 minutes | 57 lecture(s)

La ville de Bouira s’est réveillée, jeudi dernier, dans une torpeur qui renseignait déjà sur le peu d’engouement attendu dans les bureaux de vote.

En début de matinée, la plupart des magasins, cafés et restaurants n’ont pas ouvert et la circulation, aussi bien automobile que piétonne, était très timide. Ce n’est qu’aux alentours de 10 heures que certaines familles ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote et qu’une légère animation a été enregistrée. À la clôture du scrutin, le taux de participation était de 16,99% pour le chef-lieu de wilaya, de 12,44% pour la commune d’Ath Laâziz et de 12,54% pour la municipalité d’Aïn Turk. Ainsi, sur l’ensemble de la daïra de Bouira comptabilisant plus de 83 000 inscrits, un peu plus de 14 000 votants ont été enregistrés au cours de cette journée. À noter que le centre de vote de Draâ Lekhmiss, relevant de la ville de Bouira, a connu une interruption du fait du saccage des urnes par un groupe de jeunes apparemment manipulé par un parti politique n’appréciant pas la tournure des évènements en sa défaveur. Le vote a toutefois pu reprendre au cours de l’après-midi.

Des bureaux de vote saccagés à Raffour et Saharidj

C’est un vote houleux qui a été enregistré à travers plusieurs communes de la daïra de M'Chedallah. D’ailleurs, les bureaux de vote ont été fermés deux heures avant l'heure réglementaire du dépouillement. À Raffour et Saharidj, la veille, des escarmouches ont éclaté entre les forces de l’ordre et des jeunes qui ont empêché l’acheminement des urnes. Les centres de vote ont été saccagés en tout début de la matinée. À Saharidj, les protestataires se sont emparés des urnes et des bulletins de vote qu'ils ont éparpillés aux quatre vents le long du boulevard central. Le tronçon de la RN15 traversant la localité a été également barricadé à l'aide de pierres et de pneus en flammes. Aux alentours de 15 heures, des jeunes s'en sont pris au centre de vote d’Ath Vouali dans la commune d'Ath Mansour, ainsi que celui d'Ighrem dans celle d'Ahnif, qu'ils ont saccagés. Quelques minutes après, c’est la localité de Vou Mejver, dans le village d’Ath Ivrahim, qui a connu le même scénario. Une rumeur persistante faisant état d’un groupe de jeunes décidés à faire connaître le même sort aux autres urnes à travers l’ensemble des bureaux de vote de la localité a incité les autorités locales à prendre des mesures pour éviter le saccage des urnes. Ainsi et contre toute attente, à 16h30, les bureaux de vote de M’Chedallah ont été fermés et les urnes acheminées vers le siège de la daïra. Une clôture précipitée enregistrant un taux de participation de 16%.

Un scrutin sans incidents à Aghbalou et Chorfa

Aghbalou et Chorfa sont les deux communes de la daïra de M’Chedallah où les élections législatives de jeudi dernier se sont déroulées normalement et sans incidents. À Aghbalou et plus particulièrement au chef-lieu Takerboust, où l’on redoutait des troubles et des incidents similaires à ceux de Saharidj et Raffour, les élections se sont finalement bien passées. Le scenario des législatives de 2012 a été évité. Pour rappel, en 2012, des urnes avaient été saccagées au centre de vote du chef-lieu communal et des affrontements avaient été éclatés entre les forces de l’ordre et les manifestants. Au total, ils étaient 12 jeunes à avoir été interpellés et mis sous mandat de dépôt dans les jours qui ont suivi ce scrutin. Jeudi dernier, beaucoup craignait que ce scenario se réédite, d’autant plus que la campagne électorale a été marquée par une tentative d’empêcher le meeting du FFS. À 8 heures, le centre du vote du chef-lieu communal a ouvert ses portes devant les votants qui, faut-il le souligner, n’étaient pas nombreux. Au centre de vote Tazaghart Achour, à 10 heures, soit deux heures après le démarrage de l’opération, il était comptabilisé 126 votants sur 6 025 inscrits. Ce qui correspond à un taux de participation de 2,91%. Cela n’a pas beaucoup évolué durant la journée. À 13 heures, le taux était de 5,27% et il passera à 8,79%. À la clôture du scrutin, le taux de participation n’était que de 10,25%. Celui enregistré à l’échelle de la commune où l’on recense 25 bureaux de vote était de 13,57%. Il faut préciser que sur les 12 403 inscrits à l’échelle de la commune d’Aghbalou, l’on a enregistré 1 683 votants. Les suffrages exprimés sont au nombre de 1 491. Et c’est le PRA qui arrive en tête avec 524 voix. Il sera suivi par le FFS avec 277 voix et le RCD en troisième position avec 224 voix. Le FLN s’est classé 4ème avec 95 voix. Comptabilisant 58 voix, le MPA est arrivé en 7ème position. Auprès des militants du FFS et du RCD, deux partis très bien ancrés dans la commune, le faible taux de participation n’est pas du tout surprenant mais le score enregistré l’est bien. Aussi bien au FFS qu’au RCD, des réserves ont été formulées quant à certaines irrégularités enregistrées, selon eux, au niveau de quelques centres de vote à travers la commune. À ce sujet, un des observateurs du FFS nous confiera que dans un centre de vote, «des personnes ont pu voter à la place de leurs proches sans être munies de l’indispensable procuration.» Dans la commune voisine de Chorfa, le scrutin de jeudi comportait beaucoup d’enjeux d’autant que deux têtes de listes, en l’occurrence Djamel Bahloul pour le FFS et Akkache Yahia pour le RCD, s’affrontaient mais c’est finalement le candidat du FFS qui récoltera le plus de voix à l’issue du vote, avec 565 voix contre 492 pour la liste du RCD. Le RND est arrivé lui en troisième position avec 43 voix derrière le FFS et le RCD. Il est utile de noter que sur les 11 519 inscrits sur les listes électorales dans la commune de Chorfa, 1 507 votants se sont exprimés, soit un taux de participation de 13,08%.

Irrégularités signalées à Aïn-Bessem et Sour El-Ghozlane

La daïra d’Aïn-Bessem a enregistré un taux de participation avoisinant les 21%, alors que dans la daïra de Sour El-Ghozlane, le taux enregistré a dépassé les 26%. Dans l’ensemble, l’opération de vote s’est déroulée normalement dans les deux daïras. Toutefois, des irrégularités relatives particulièrement aux erreurs sur les listes électorales et au changement des centres de vote ont été constatées. En effet, dans les deux circonscriptions, plusieurs électeurs n’ont pas pu trouver leurs bureaux de vote facilement, en raison des changements effectués sur les listes électorales par les autorités locales. À Aïn-Bessem, par exemple, et suite à l’ouverture de deux nouveaux bureaux de vote, des centaines d’électeurs, qui n’arrivaient pas à trouver leur nom sur les listes de leurs bureaux de vote, ont été réorientés par les chefs de centres vers d’autres bureaux. Certains avaient du mal à retrouver les nouveaux bureaux de vote et leurs nouveaux numéros d’enregistrement. D’autres anomalies plus graves encore ont été enregistrées dans ces deux communes, où des représentants du FLN et du parti MEN se sont accrochés à maintes reprises dans la majorité des centres de vote. En effet et dès les premières heures de la matinée, les représentants de ces deux partis ont investi les bureaux de vote, munis de badges et d’accréditations. Ces derniers ne se sont pas contentés de surveiller le déroulement de l’opération mais ils ont essayé d’influencer le vote des électeurs par diverses manières. L’ancien député du FLN, Mohammed Nourri (actuel soutien du MEN), s’est lui-même engagé dans cette course illégale, en usant de son statut d’élu pour accéder à l’intérieur des centres de vote. Cette «concurrence» entre les surveillants du FLN et du MEN, qui a duré toute la journée du scrutin, a provoqué d’importants dépassements et parfois des affrontements entre les deux camps. Le chef de la daïra d’Aïn-Bessem est intervenu au moins une dizaine de fois pour exclure les éléments perturbateurs des bureaux de vote, dont certains ont été interpellés par les services de sécurité. Dans le centre de vote du village Sidi Yahiya, relevant de la commune d’Aïn-Bessem, des militants du MEN ont essayé d’interrompre l’opération de votre vers 17h, pour protester contre le vote des militaires dans ce centre. De violents échanges ont alors éclaté entre les militants du FLN et ceux du MEN, et ce n’est que grâce à l’intervention en force des éléments de la gendarmerie nationale que la situation a été rétablie et le vote s’est poursuivi normalement. À noter que l’opération de dépouillement s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les voix exprimées pour le FLN étaient légèrement supérieure à celle du MEN au niveau des deux daïras.

Les islamistes en concurrence avec le FLN à Bordj Okhriss

La journée du vote s’est aussi déroulée normalement dans les trois communes que compte la daïra de Bordj Okhriss, à l’extrême sur de la wilaya, et ce, malgré une forte abstention et un taux de participation qui n’a pas dépassé les 27%. Pour les résultats, le FLN était largement en tête avec plus de 65% de voix exprimées, suivi de l’alliance MSP avec 25%.

Duel FFS - FLN à Bechloul

Malgré quelques escarmouches qui ont éclaté durant la matinée au niveau des communes d’El-Adjiba et Ath-Leqsar, le vote s’est déroulé normalement dans les cinq communes de la daïra de Bechloul. Selon les premiers résultats, le taux de participation n’a pas dépassé les 17% dans cette daïra de l’Est de la wilaya. La liste du FFS était en avance par rapport à celle du FLN, puisque pas moins de 55% des électeurs ont opté pour le FFS contre 20% pour le FLN et 15% pour le RND. Le RCD, quant à lui, n’a eu que 2% de l’ensemble des voix exprimées.

Le MPA sans surprise à Lakhdaria

La forte mobilisation autour de la liste MPA de Bouira a été confirmée à Lakhdaria au cours de la journée de jeudi dernier, où cette formation politique s’est hissée confortablement devant le RND et le FLN. Le taux de participation dans cette localité a légèrement dépassé les 25% de votants, dont la majorité des suffrages exprimés sont allés vers la liste de Boualem El Mekhfi.

O. K., D. M., O. S. et H. B.