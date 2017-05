L’heure est au travail !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 48 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Comme on s’y attendait, le taux de participation au scrutin du 4 mai a été faible avec 38,25%. Le suffrage place le FLN, qui perd quand même du terrain, à la première place avec 164 sièges, suivi du RND avec 97 sièges, qui lui gagne 50% par rapport aux législatives passées, l’alliance islamiste, MSP-FC remporte 33 sièges, ensuite viennent les Indépendants avec 28 sièges, le TAJ avec 19 sièges, le FFS avec 14 sièges, il a perdu quand même quelques fauteuils, le MPA avec 13 sièges, le PT avec 11 sièges, le RCD avec 9 sièges. Il va sans dire que ces résultats sont, pour l’heure, préliminaires, ils ne tiennent pas compte des recours qui ont été déposés au bureau de la HIISE à qui du reste, il appartient de valider les résultats de ces élections. Cela écrit, il n’en demeure pas moins que le MPA, le parti d’Amara Benyounès a fait le double du score enregistré en 2012. Derrière, le RCD a lui aussi connu une embellie de trois sièges. Les indépendants connaissent une courbe ascendante assez conséquente. Notons, par ailleurs, la présence notable des femmes où de nombreuses élues siégeront au prochain parlement. Quant aux recours après le scrutin, ils sont abondants : plus de 400 protestations ont été adressées à la HIISE dont 34 ont été acceptées par l’instance de surveillances et soumises aux procureurs pour enquête. Il va sans dire qu’en dépit du fort taux d’abstention enregistré lors de ces élections, beaucoup de partis et de listes d’indépendants ont tiré leur épingle du jeu. Il y avait, ici ou là, quelques dépassements, mais pas de quoi fouetter un chat, tout s’est bien passé à la grande satisfaction des responsables. Maintenant, les élus (es) se doivent de retrousser leurs manches et se mettre au travail au service de ceux qui les ont placés dans le rôle, ô combien difficile, de législateurs, ce qui n’est pas rien. Parce que, qu’on le veuille ou pas, il faut être politisé, compétent, connaître les arcanes de l’APN pour servir les électeurs. Cela dit, il n’en demeure pas moins, qu’avec un taux faible ou fort, l’essentiel est dans la parole donnée.

S. A. H.