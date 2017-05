Le scrutin globalement dans de bonnes conditions

Par DDK | Il ya 33 minutes | 43 lecture(s)

Tizi-Ouzou, à l’instar du reste du pays, a été au rendez-vous des élections législatives, avant-hier. Dès 8 heures du matin, les 1 200 bureaux de vote de la wilaya, répartis sur 670 centres, ont ouvert leurs portes pour accueillir le corps électoral de la région qui s’élève à 675 479 électeurs. Pour rappel, la population de la capitale du Djurdjura a été appelée à choisir entre 11 partis politiques et 4 listes indépendantes. L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions d’après les informations qui nous sont parvenues de différents bureaux de vote à travers les 67 communes de la wilaya. À noter que quelques perturbations ont été enregistrées dans certaines régions, à l’image de Yakouren, Ibsekriene (Aghribs) et Azeffoun. La haute instance de surveillance des élections, par le biais de sa coordinatrice dans la wilaya Mme Hadri Lamia, a expliqué qu’elle a reçu quelques réclamations émanant de partis politiques, «sans grande gravité». Il s’agirait notamment «d’un portrait de candidat à Azeffoun, affiché à l’extérieur d’un bureau de vote, qui aussitôt a été enlevé et d’une erreur dans l’ordre des listes qui a été corrigée». Concernant le vote de l’armée, qui a fait l’objet de réclamation du RCD, à Yakouren et Ibsekriene, Mme Hadri a assuré qu’ «il s’est déroulé conformément à la loi. Les militaires se sont présentés dans les bureaux de vote avec des procurations signées par leurs chefs d’unité comme stipulé par la loi 56/16-10. Certains partis ont contesté sous prétexte que les procurations ne portaient pas le cachet de la mairie». «L’APC n’a absolument rien à voir», a-t-elle affirmé. C’est le cas aussi pour les malades dont le directeur de l’hôpital est seul habilité à signer les procurations», a-t-elle ajouté. La coordinatrice de la haute instance a estimé que le scrutin dans la wilaya de Tizi-Ouzou s’est passé dans de bonnes conditions. Un avis que partage le wali Mohamed Bouderbali qui a voté au cours de la matinée d’avant-hier au centre Kerrad Rachid. «Tous les bureaux ont été ouverts à 8 heures du matin, on n’a pas enregistré de problèmes. Déjà à 6 heures du matin, tout était prêt sur tous les plans pour recevoir les électeurs de la wilaya. Le vote s’est déroulé dans le calme et la sérénité», a-t-il déclaré. Du côté des partis politiques et listes, du moins ceux que nous avons sollicités, en l’occurrence FFS, FLN, RND, MPA, et Alternative Citoyenne, ils ont estimé que «l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions en général». L’opération de vote dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été prolongée d’une heure (20 heures au lieu de 19 heures) dans 26 communes pour permettre aux populations de ces régions d’effectuer leur devoir électoral. Les localités concernée sont donc, Boghni, Assi Youcef, Bounouh, Mechtras, Azeffoun, Tizi-Rached, Ouacifs, Ait Toudert, Ait Boumahdi, Maatkas, Souk-El-Thenine, Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda, Tadmaït, Azazga, Fréha, Ouadhia, Agouni Gueghrane, Tizi-N’Tlata, Ait Bouadou, Béni Douala, Ait Mahmoud, Béni Aissi, Béni Zmenzer, Aïn El Hammam, Abi Youcef.

K. H.