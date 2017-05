Le FFS en recul !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 60 lecture(s)

Les résultats des législatives dans la wilaya de Tizi-Ouzou ont été communiqués tard dans la nuit d’avant-hier.

Avec 117 553 votants, sur un total de 675 479 électeurs inscrits, le taux de participation est de 17,40%, en légère baisse par rapport aux dernières législatives de 2012, qui était de 18,37%. Tizi-Ouzou s’inscrit ainsi en bas du tableau à l’échelle nationale. S’agissant des partis et listes indépendantes, qui étaient au nombre de 15 en lice pour autant de sièges et qui ont réussi à décrocher leurs passes, on retrouve, sans surprise, le FFS et le RCD, les deux partis traditionnellement ancrés dans la région. 21 462 voix pour le FFS et 18 796 pour le RCD, ce qui se traduit par quatre sièges chacun, soit un recul par rapport à la dernière élection du genre, notamment le FFS qui cumulait sept sièges avec l’absence du RCD qui avait boycotté le scrutin en 2012. En deuxième position des résultats, on retrouve le RND et le FLN avec 2 sièges chacun, 13 127 voix pour le premier et 11 889 pour le second. En troisième position, avec un siège chacun, on retrouve le PT (5 391 voix), la liste indépendante «Izuran» (6 403 voix) et la liste indépendante «Alternative citoyenne» (5 391 voix). Les autres prétendants n’ont pas pu dépasser la barre des 5 000 voix. La liste des députés de la wilaya de Tizi-Ouzou qui siègeront à la nouvelle Assemblée nationale est composée de 5 femmes et 10 hommes. Il s’agit des députés du FFS : Dr Aziz Baloul, Mohamed Klalèche, Mme Bouaziz et Ahcène Mensouri. Le fédéral du parti dans la wilaya, Farid Bouaziz, a estimé que «l’abstention a joué contre le parti», mais qu’ils ne sont pas «mécontents » des résultats obtenus. Les représentants du RCD de Tizi-Ouzou à l’Assemblée seront : Yassine Aissaouène, Lila Hadj Arab, Moh Arezki Hamdous et Hamid Aït Said. Ceux du RND, pour un 4ème mandat : Taib Mokadem et Mlle Loucif Dahbia. Mokadem a expliqué que son parti est «satisfait» des résultats obtenus. Le FLN, quant à lui, sera représenté, pour la troisième fois, par le Mohafedh Said Lakhdari et Mme Antitène Djazira. Pour le PT, deuxième mandat, c’est Mme Yefsah Nadia qui a assuré sa place à l’hémicycle Zighoud Youcef, tout comme les deux leader des deux listes indépendantes, Alternative citoyenne et Izuran. Nordine Aït Hammouda, l’ex-député du RCD, qui n’a pas caché sa satisfaction, dira : «Juste deux mois après la confection de la liste, nous avons pu arracher un siège à Tizi-Ouzou et un autre à Béjaïa. Cela nous permettra, moi et mon ami Benadji, de porter la voix de la Kabylie». Pour l’histoire c’est la première fois que Tizi-Ouzou envoie des députés indépendants à l’APN. Benbelkacem Belkacem, l’ex-cadre du FFS, a lui aussi pu se faire une place à l’APN, en arrachant son siège à Tizi-Ouzou. C’est peut-être un raccourci vite trouvé diront certains, mais beaucoup d’observateurs disent que les deux sièges acquis par les deux indépendants à Tizi-Ouzou seraient ceux perdus par les FFS et le RCD, les deux partis justement d’où les deux heureux élus étaient sortis : Aït Hamouda Nordine pour le RCD et Ben Belkacem Belkacem pour le FFS.

Kamela Haddoum.