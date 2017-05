Une «facture» payée cash par le FFS et le RCD

Par DDK | Il ya 53 minutes | 74 lecture(s)

Il est vrai que tous les arguments sont bons pour ne pas assumer sa défaite politique. Outre le faible taux de participation aux élections législatives de jeudi dernier (18,51%), la débâcle des partis réputés à fort ancrage dans la wilaya de Béjaïa est due à plusieurs facteurs.

Les dissensions qu’ont connues le FFS et le RCD ces derniers mois ont sérieusement entamé l’enthousiasme des militants et sympathisants de ces deux formations politiques, dont le vote a sûrement profité aux autres listes, notamment celle conduite par l’ex-P/APW (FFS) de Béjaïa, Hamid Ferhat, et celle pilotée par le maire de Tinebdar, Brahim Bennadji, lui aussi ex-président du bureau régional du RCD.

La candidature d’un autre ancien cadre du FFS, Khaled Tazaghart en l’occurrence, sous la bannière du Front El-Moustakbel, a fortement pesé sur l’issue du scrutin et la perte de vitesse du FFS. Même la liste du FNA, conduite par un ancien cadre du FFS, a quelque part faussé les calculs du plus vieux parti de l’opposition qui a perdu, à l’annonce des résultats définitifs, quelque 4 000 voix et trois sièges.

Il en est de même pour le RCD qui a récolté 7 907 voix contre 12 700 en 2007. Il perd aussi deux sièges au parlement. Avec ces nets reculs, le FFS et le RCD perdent ainsi leur hégémonie sur la région. Un vote sanction ? Une reconfiguration du champ politique local ? Des questions qui méritent d’être posées pour comprendre la percée du FLN qui a fait mieux que le RCD, avec un taux de 11,78% soit 9 936 voix, et le triomphe de la liste indépendante «Initiative citoyenne».

Le parti d’Ahmed Ouyahia a, lui aussi, perdu un siège au profit de Zina Ikhlef (ex-député RND), élu jeudi dernier députée pour un deuxième mandat consécutif sur la liste du RPR avec 5,37% des suffrages exprimés. La perte de vitesse du RND trouve son explication dans la saignée qu’a connue le parti lors du duel Alilat-Bouchoucha, lors de la confection de la liste du parti. Des consignes de vote auraient même été données dans la région des Ath Waghlis pour ne pas mettre le bulletin 17 dans l’urne.

Une donne qui aurait profité à Brahim Bennadji de battre à plate couture son rival du RCD dans la région et un report de voix au profit de la candidate du RPR. À ce propos, Khaled Tazaghart plaide pour «la création et la mise en place d’un groupe parlementaire trans-partisan qui sera composé des douze (12) députés issus des listes des partis et des indépendants».

Ce groupe parlementaire, détaille-t-il sa proposition dans un post sur sa page Facebook, «prendra l'appellation de groupe parlementaire de la wilaya de Béjaïa et se dotera d'un programme de revendications qui prendra en charge toutes les revendications des citoyens de 52 communes ayant trait au développement des quatre coins de la wilaya.

La seule mission des douze députés de ce groupe parlementaire (…) est de militer et de se battre en rangs soudés pour arracher toutes les revendications des citoyens de toutes les villes et tous les villages et quartiers des 52 communes de notre wilaya.» Le groupe, ajoute-t-il, «aura aussi pour mission de plaider auprès des plus hautes instances dirigeantes du pays pour l'inscription d'un plan d’urgence spécial pour la mise à niveau des 52 communes de la wilaya et l'inscription d'un programme spécial pour le développement des zones rurales et montagneuses.»

Dalil S.