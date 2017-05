“Le MPA déposera 18 recours”

Par DDK | Il ya 55 minutes | 113 lecture(s)

Visiblement pas suffisament satisfait des résultats malgré le saut réussi par le parti en multipliant quasiment par deux le nombre de sa représentation au parlement, «le mouvement populaire algérien (MPA) présentera, aujourd’hui, dix-huit recours contre les résultats qui lui ont été attribués lors de ces législatives, auprès du conseil constitutionnel».

C’est ce qu’a fait savoir, hier, le président du MPA, Amara Benyounès, lors d’une conférence de presse tenue au siège de son parti à Alger. «Franchement, on s’attendait à plus de 13 sièges au niveau de l’Assemblée populaire nationale. On va présenter, aujourd’hui, 18 recours concernant 16 wilayas, ainsi que dans une circonscription à l’étranger, plus précisément en France», a indiqué M. Benyounès. Selon lui, le grand recours concerne la wilaya d’Alger où le MPA n’a obtenu aucun siège.

«Quand à Alger, c’est une très grande question que nous nous posons au MPA. D’ailleurs, c’est l’un des grand recours que nous ferons aujourd’hui, au niveau du conseil constitutionnel. Nous nous attendions à un certain nombre de sièges dans la capitale», a-t-il dit. Ces recours toucheront, également, selon M. Benyounès, les trois wilayas de la Kabylie.

«A Béjaïa, Bouira et Tizi-Ouzou, on a raté de très peu les sièges. On va présenter, aujourd’hui, des recours dans ces wilayas», a-t-il déclaré encore. Interrogé sur quelle base ces recours seront présentés, M. Benyounès dira : «Les PV que nous avons ne correspondent pas à ceux qui ont été présentés», a-t-il clamé, précisant que cela ne signifie pas forcément qu’il y a eu fraude.

En revanche, il a tenu à souligner : «Si jamais on est convaincus que les résultats ont été trafiqués, les députés du MPA ne feront pas partie du nouveau parlement». En ce qui concerne le taux de participation, le président du MPA a déclaré : «Très franchement, j’avais dit durant la campagne électorale qu’un taux de participation autour des 45% aurait été acceptable».

Et d’ajouter : «Il faut réduire le nombre de bulletins nuls qui a dépassé les deux millions, celui des bulletins blancs qu’on ne connait pas encore. Je pense que dans les prochains jours, on aura le nombre exact des Algériens qui ont élu cette Assemblée nationale». Au sujet du taux important d’abstention, M. Benyounès a affirmé que «celui-ci profite aux partis classiques qui ont leur base électorale».

En ce qui concerne les partis politiques qui dénoncent la fraude, il a répondu que «la réaction immédiate est de ne pas siéger au niveau de l’APN». Interrogé sur les propos tenus par le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, qui avait affirmé que son parti «ne demande pas à s’allier avec les autres formations politiques», le leader du MPA dira : «Je suis né dans une montagne de Kabylie où on nous enseigne que pour aller à une fête, il faut d’abord être invité», avant d’ajouter : «C’est à lui de chercher des alliés pour constituer une majorité parlementaire».

A la question de savoir si le MPA était prêt à s’allier avec le FLN, M. Benyounès répondra : «Cette question n’est pas encore posée».

