Les raisons d’un blocage

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le projet du téléphérique de Tizi-Ouzou, devant relier la gare multimodale de Kaf Naâdja à Redjaouna et tant attendu dans la région, tarde à se concrétiser.

Sa livraison partielle a pourtant été annoncée comme «très prochaine», lors des deux dernières visites du ministre du Transport et des travaux publics, Boudjamaa Talai, en janvier puis à la mi-avril dernière. Mais la situation ne semble pas avoir avancé depuis.

En effet, selon le directeur du transport de la wilaya, Nait Youcef Samir, «la cadence des travaux est faible et peu appréciable». «On a accumulé beaucoup de retard et si on continue comme ça, on ne pourra pas livrer le premier tronçon à la fin de l’année», a-t-il ajouté.

Trois ans après le lancement du projet, en 2014, pour un montant de 4,9 millions de dinars, le taux global d’avancement des travaux est de seulement 36%. Les raisons, selon le responsable du transport, «ce sont les oppositions et la défaillance d’une des entreprises». M. Naït Youcef parle en outre d’«un problème interne qui concerne le groupement. Il s’agit d’un problème de payement entre les deux entreprises algérienne et française».

Il précisera que «ce problème n’a rien à voir avec le financement du projet, ils sont en train de faire l’expertise pour régler le problème». M. Nait Youcef a expliqué que l’entreprise algérienne est défaillante et qu’il se pourrait qu’ils aillent vers la résiliation de son contrat. «En attendant de régler le problème de financement dans le groupement, métro d’Alger, le maître d’ouvrage, doit agir au plus vite, soit en résiliant le contrat de cette entreprise, soit en la désengageant de quelques missions, soit en la renforçant».

Le directeur du transport a par ailleurs expliqué qu’à ce niveau, la situation dépasse ses prérogatives. «Elle dépend du ministère et du maître de l’ouvrage», précisera-t-il. Notons que le problème se posait déjà lors de la visite du ministre de tutelle en janvier dernier. Il avait alors donné des instructions fermes au chef de file du groupement d’entreprises pour «la résiliation immédiate du contrat de l’entreprise et l’engagement d’une nouvelle pour avancer dans les travaux».

Quatre mois après, le problème persiste. Visiblement aucune suite n’a été donnée, ou peut-être que la procédure serait en train de prendre plus de temps qu’il n’en faut. Le projet du téléphérique a été, pour rappel, divisé en trois tronçons : le premier, sur une longueur de 2 464 m, est composé de 78 télécabines, de 10 places chacune, reliant la gare multimodale à la wilaya, en passant par la nouvelle ville et le stade du 1er novembre.

Le problème de l’opposition relevé par le directeur du transport se situe justement à ce niveau, plus précisément à la nouvelle ville, où des riverains refusent qu’un poteau soit érigé à côté de leurs immeubles. Le nombre de pylônes pour ce premier tronçon est de 19. Au niveau de l’hôpital, pour le pylône 17, « les travaux ont été entamés il y a à peine une dizaine de jours», a-t-on appris (voir papier ci contre).

«On s’est entendus avec l’administration du CHU, il y a un planning et un plan qui a été mis en œuvre». S’agissant du pylône 18 à M’douha, il y a un cas d’expropriation. «Le dossier est ficelé, reste l’argent à consigner au niveau du trésor pour notifier aux entreprises», a indiqué le directeur du transport. «Entre Redjaouna et le lotissement Hamoutène, on a ouvert les pistes nécéssaires, par contre les bâtiments de gare on ne les a pas encore commencés», a-t-il ajouté.

«En matière de travaux, il ne reste pas beaucoup à faire, mais les entreprises peinent. On va faire en sorte, du moins faire de notre mieux, de livrer le premier trançon d’ici la fin de l’année, mais il faut que ces problèmes internes soient réglés au niveau d’Alger. Il faut aussi régler les autres contraintes telles les oppositions ou celles administratives à notre niveau, en concertation avec tout le monde y compris les différentes assemblées qui doivent nous aider», expliquera-t-il.

Concernant le deuxième tronçon, prévu sur 1 900m, il s’agit toujours de télécabines, 22 unités, reliant la haute ville à l’hôpital Baloua. Le nombre de pylônes est de neuf, plus 2 stations. Le troisième et dernier tronçon, de 1 180m, est un téléphérique qui va relier l’hôpital Baloua à Redjaouna. Il compte une seule cabine, d’une capacité de 40 personnes.

Le nombre de stations à ce niveau est de deux. «C’est un projet auquel nous tenons toujours, son argent est disponible et nous tenons à rassurer les citoyens et les assemblées», conclura le directeur du transport.

Kamela Haddoum.