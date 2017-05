Portes-ouvertes au musée de Bordj-Moussa

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Béjaïa, ville millénaire chargée d’histoire et de culture, dispose d’un important patrimoine matériel et immatériel qu’il convient non seulement de préserver mais aussi de promouvoir à des fins culturelles, touristiques et économiques.

Le mois du patrimoine qui se déroule chaque année à travers le monde, du 18 avril au 18 mai, est justement l’occasion pour la direction de la culture de la wilaya de faire connaître aux citoyens ce legs inestimable des ancêtres et de les sensibiliser sur la nécessité qu’il y a d’en prendre soin et de le sauvegarder pour les générations à venir.

La wilaya d Béjaïa compte, selon M. Benahmed Djamel, directeur de la Culture, un total de 42 sites de biens culturels protégés, dont 14 monuments historiques classés patrimoine national et 26 sites inscrits sur l’inventaire supplémentaire des biens culturels de la wilaya ainsi que deux secteurs sauvegardés, l’un se situe en milieu urbain puisqu’il s’agit de la vieille ville de Béjaïa et l’autre concerne le village d’Ath Abbès dans la commune d’Ighil-Ali.

Pour être à la hauteur de l’évènement qui est célébré cette année sous le slogan «Patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire», la direction de la culture a dû impliquer dans son action un bon nombre d’associations culturelles comme Gehimab (groupe d’études de l’histoire des mathématiques à Bougie médiévale), l’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la ville de Béjaïa, l’association touristique et culturelle Tiklat de la commune d’El-Kseur, l’association Aokas mémoire, l’association Etoile culturelle d’Akbou et l’association culturelle En-Nacéria de Béjaïa. Comme organismes publics partenaires, la direction de la culture note la participation de l’ONGEBP (Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés), de la Maison de la culture de Béjaïa et de la bibliothèque principale de la lecture publique.

Conférences, expositions, sorties pédagogiques…

L’ouverture officielle du mois du patrimoine a eu lieu le 18 avril à 10 heures avec la visite guidée du site de la Casba et les expositions de Gehimab et de l’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine de la ville de Béjaïa, suivies de chants traditionnels de l’Etoile culturelle d’Akbou.

Le même jour, il y a eu également deux conférences données par la cellule de protection du patrimoine de la Sûreté de wilaya : La première avait pour thème «Actions contre les atteintes au patrimoine culturel» et la seconde concerne l’«inventaire général du patrimoine culturel de la wilaya de Béjaïa.»

La première journée du mois du patrimoine a été clôturée par la dégustation de plats et mets traditionnels offerts par l’Etoile culturelle d’Akbou. Au programme de ce mois du patrimoine figurent plus d’une dizaine de conférences qui seront données à la Maison de la culture et à la bibliothèque principale de lecture publique par d’imminents spécialistes dans le domaine de l’histoire et de l’archéologie.

L’on notera, entre autres, celle qui sera animée par le Pr Djamil Aissanil, président du Gehimab le 17 mai à Tlemcen sur le thème «L’apogée des sciences exactes en Algérie du XIème au XVIème siècle» au niveau du centre des études andalouses, dans le cadre des échanges culturels entre Béjaïa et Tlemcen et de M. Laachouchène Ouamar et M. Boukhenouf Arezki, tous deux docteurs en archéologie à l’institut d’archéologie d’Alger sur «La vie dans la haute vallée de la Soummam du IVème siècle à travers les lectures archéologiques.»

Les services techniques de la Direction de la culture ont également programmé une journée d’initiation au profit des associations culturelles sur l’élaboration des dossiers de classement des cas de monuments historiques et des cas des monuments archéologiques. La célébration du mois du patrimoine à Béjaïa est aussi marquée par l’organisation de la 2ème édition des Portes-ouvertes sur le musée de Bordj-Moussa, du 22 avril au 18 mai, initiées par l’ONGEBCP en partenariat avec l’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la ville de Béjaïa.

En collaboration avec la direction de l’Éducation, le même organisme a aussi prévu, les 2, 9 et 16 mai, des sorties pédagogiques et pédestres au profit des élèves des établissements scolaires en direction du cippe romain, de la porte sarrasine, du fort Abdelkader, de Bordj-Moussa, de la porte-fouka, de la Zaouïa de Sidi Touati et la citerne romaine.

B. Mouhoub