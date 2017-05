668 foyers raccordés au gaz

Par DDK | Il ya 4 minutes | 15 lecture(s)

A l’occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, accompagné d’une importante délégation, s’est recueilli, hier, au sanctuaire des martyrs de M’douha, au chef-lieu de Tizi-Ouzou.

Une gerbe de fleurs a été déposée et une minute de silence observée à la mémoire des martyrs du 8 mai 1945 et de la révolution de Novembre.

A la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le wali et l’ensemble de la délégation ont visité l’exposition de photos illustrant les massacres du 8 mai 1945, ainsi qu’une exposition d’œuvres réalisées par des écoliers à l’occasion de la journée nationale du Chahid.

L’exposition-photos de Mohamed Attaf a également été un point de halte du wali (voir papier ci-contre de Hocine Moula). Bouderbali Mohamed s’est ensuite rendu à Larbâa Nath Irathen, 25 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya, où il a mis en service le gaz naturel au profit de 668 foyers des villages d’Ighil Guerfi, Taguemount Bouadfel et Ighil l’Hadj.

Lors du point de presse tenu au village Ighil Guerfi, le wali dira : «Nous avons voulu donner à cette commémoration des massacres du 8 mai 1945 un cachet social. En ce jour-là, des Algériens et des Algériennes se sont soulevés contre le colonialisme. Aujourd’hui, nous tirons profit de ce soulèvement qui a abouti à la glorieuse révolution de novembre qui a libéré le pays. En cette date anniversaire, nous avons mis en service le gaz naturel, qui s’ajoute aux opérations déjà réalisées. C’est de cette manière qu’on améliorera le quotidien des citoyens. Les efforts se poursuivront pour aller toujours de l’avant».

En réponse à une question de la Dépêche de Kabylie au sujet de divers doléances formulées par les villageois, M. Bouderbali a indiqué : «Au niveau de chaque village, les citoyens ont leurs préoccupations et leurs besoins. L’Etat a pris en charge bon nombre de doléances notamment le gaz, l’eau potable et le revêtement et l’ouverture de routes. Cette année, pas mal d’opérations ont été prises en charge dans les différents cadres. Nous demandons à nos concitoyens d’éviter les blocages et les oppositions qui ne font que freiner le développement de la wilaya».

Au sujet du manque de compteurs et de détendeurs de gaz, le wali répondra : «En effet, les compteurs ne sont pas disponibles en quantité suffisante, mais des mesures ont été prises par la SDC pour régler ce problème. Il n’y a qu’une unité de production et elle se trouve à Sétif (AMC), des instructions ont été données pour produire des quantités suffisantes. Beaucoup de choses ont été faites, mais cela ne veut pas dire que nous avons tout fait. Les manques sont connus et nous les prendrons en charge graduellement, mais il faut aussi qu’on nous facilite la tâche en évitant les oppositions qui nous font perdre du temps».

Le wali sensibilise sur les oppositions qui bloquent les projets

à Larbâa Nath Irathen, le wali a mis en service le gaz naturel au profit de 248 foyers répartis sur les villages Afensou et Aït El Hadj Ali. Une maison témoin a été visitée dans une ambiance festive. Le représentant des villageois soulèvera plusieurs doléances : «Nous sommes heureux de recevoir pour la toute première fois un haut responsable, c’est pour nous un honneur. Notre localité souffre de plusieurs manques. Nous demandons l’inscription de certains projets urgents à savoir le revêtement de la route du village sur 500m, la réalisation d’un tronçon d’assainissement sur 1 200 m, la réalisation d’un mur de soutènement, l’extension du réseau de l’électricité et l’ouverture d’une piste agricole».

Un autre membre du comité du village Tighilt Ath El Hadj dira : «Aujourd’hui est un jour de fête pour nous, puisque le gaz est enfin arrivé dans nos foyers. Notre village est en altitude et nous sommes exposés d’une part à la mer et de l’autre à la montagne. Les hivers sont rigoureux et le froid glacial. La quête perpétuelle des bonbonnes de gaz butane nous a longtemps empoisonné la vie. Nous sommes très satisfaits, mais nous demandons aussi que soit réglé le problème du manque de compteurs, afin que nous puissions jouir au plus vite des bienfaits de ce combustible».

Aux villages Ighil Guerfi, Tagmount Boudfel et Tighilt Ath El hadj, le wali a également procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 392 foyers. On apprendra d’un chef de service de la SDC que «le taux de raccordement au niveau de la commune de Larbâa Nath Irathen a atteint les 71%».

Hocine Taib