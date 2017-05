Une toilette à 29 millions de DA

Par DDK | Il ya 4 minutes | 13 lecture(s)

Dans le cadre des festivités du 72ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à travers plusieurs quartiers de la ville de Bouira.

D’emblée, le wali, en compagnie des responsables civiles et militaires locaux, s’est recueilli au carré des martyrs sis près du siège de la wilaya, à la mémoire des martyrs de la Révolution algérienne.

Par la suite, il donnera le coup d’envoi du programme de la wilaya pour le ravalement des façades des habitations, dont la première tranche initiée par la direction de logements et l’OPGI comporte le ravalement des façades des bâtiments de 12 cités (11 à Bouira ville et une à Bir-Ghbalou). La cagnotte globale réservée pour ce programme est de l’ordre de 29 millions de DA.

Le programme comporte notamment des opérations d’amélioration urbaine et des façades des bâtiments avec un délai de trois mois. Sur place, le wali a insisté auprès des responsables locaux pour l’accélération des travaux de réalisation, aussi pour inclure des opérations d’installation de paraboles collectives pour l’élimination des antennes individuelles qui défigurent les façades.

Concernant le délai de réalisation, le wali dira que la période de trois mois reste largement suffisant et exhortera de réduire ce délais : «Je vous donne jusqu’au 15 juin. Les opérations sont simples et ne nécessitent pas une grande période. Pour les paraboles, il faut étudier la possibilité d’installer des paraboles collectives au niveau des anciennes et nouvelles cités pour éliminer carrément ces assiettes qui défigurent nos immeubles», a-t-il insisté.

M. Chérifi avancera, par ailleurs, que l’opération de ravalement des façades sera généralisée sur l’ensemble des quartiers de la wilaya et qu’une étude «spéciale» pour le ravalement des façades des anciennes bâtisses du centre-ville de Bouira est actuellement en cours d’achèvement.

Le wali a procédé, par la suite, à l’inauguration officielle du jardin public Si El-Houas du centre-ville de Bouira, qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation inscrite dans le cadre du PCD de Bouira avec un budget global de 4 milliards.

Sur place, le wali ordonnera aux responsables locaux d’accomplir dans les plus brefs délais le peu de travaux qui restent à l’intérieur de ce jardin et de l’ouvrir au grand public, notamment aux familles durant les soirées ramadhanèsques, comme il insistera également pour une animation régulière avec l’implication de la troupe musicale de l’institut de musique de Bouira: «Durant le mois de Ramadhan, les familles doivent trouver un climat animé et agréable. Il faudra donc impliquer au maximum les musiciens locaux de l’institut local», a-t-il déclaré.

Concernant la gestion des kiosques de ce jardin et l’entretien des espaces verts, le wali proposera d’impliquer les riverains et les propriétaires de ces kiosques : «Il faut impliquer les associations des quartiers et les propriétaires des kiosques, car l’entretient de cet espace est la responsabilité de tout le monde», a-t-il ajouté.

Oussama Khitouche