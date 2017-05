Le pari viendra-t-il des futures générations ?

Par DDK | Il ya 15 minutes | 12 lecture(s)

Dans la perspective de la protection de l’environnement, et de rendre la ville habitable, l’Epic CODEM de Tizi-Ouzou se lance dans l’éducation environnementale dans les 48 écoles de la commune de Tizi-Ouzou. C’est ce qu’affirme le responsable de l’Épic, en l’occurrence M. Mourad Ferroudj, qui a expliqué que ‘’dans les écoles, l’Épic va inculquer à travers ce projet la culture du tri aux écoliers’’.

«Des bacs ont déjà été distribués, à base de couleurs, pour que ce soit facile à retenir et à la fois attractif et amusant pour les enfants». Toujours dans la même optique, l’Épic prévoit de lancer un autre projet, consistant en l’entretien et le balayage des voies publiques.

«Ça va commencer d’ici un mois. On attend juste de concrétiser l’accord avec l’APC», a indiqué M. Ferroudj. Cette démarche, qui impliquera le recrutement de plus d’agents pour assurer le balayage des rues et boulevards, sera entreprise sur trois phases. La première couvrira le centre-ville, la deuxième, la Nouvelle-ville, puis viendra le tour de tout le milieu urbain.

À noter que l’Épic CODEM, qui dispose de 30 camions à benne-tasseuses et d’un effectif composé de 164 éléments, couvre la totalité de la commune de Tizi-Ouzou. Beaucoup d’efforts sont fournis par ces agents infatigables qui assurent le service en deux brigades, de jour comme de nuit. En effet, ce personnel ramasse quelque 135 tonnes d'ordures ménagères par jour, qu’ils transportent, ensuite, au CET d’Oued Fali.

Par ailleurs, «L’Epic s’est lancé dans le tri sélectif il y a déjà quelques temps. En effet, la procédure est, d’ores et déjà, appliquée au niveau des quartiers, dont la cité des Fonctionnaires, Les Genêts, le Bâtiment bleu, la Résidence Thelleli et au village Redjaouna», a indiqué ledit responsable qui n’a pas caché ses ambitions de faire de la commune de Tizi-Ouzou «un berceau de la propreté à condition que la population y adhère».

«Il y a à Oran un mouvement citoyen bien organisé sur le développement durable, qui initie aux ordures triées, au recyclage… Pourquoi ne pas s’en inspirer?!» dira-t-il. Et de renchérir : «Ainsi, il est vrai que le rôle de l’Epic est très important, pour donner une image propre à la ville, mais celui du citoyen demeure plus important, sachant qu’il est appelé à la préserver et participer à cette tâche, en adhérant aux différents projets de l’Épic et en adoptant cette culture de tri notamment».

K. H.