«Régler la situation avant le Ramadhan»

Le wali de Bouira, Mouloud Chérifi, a inspecté, hier, à Zbarbar, au Nord-ouest de la wilaya, trois importants projets attribués à cette commune dans le cadre des différents programmes.

Il s’agit du projet de raccordement de cette commune à l’eau potable et la réhabilitation de son réseau AEP, de celui du raccordement au gaz naturel et enfin la réhabilitation du stade communal.

Ainsi et selon la fiche technique présentée par les services de la direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya, le raccordement en eau potable de cette commune se fera en deux étapes : La première est la réhabilitation et l’extension du réseau local d’alimentation en eau potable (AEP) et la deuxième est le raccordement de ce réseau via le système des grands transferts d’eau à partir du barrage Koudiat Acerdoun (tranche transport).

Concernant la réhabilitation du réseau AEP, les services de la DRE ont assuré avoir finalisé ce projet qui a nécessité une cagnotte de 8,7 millions de DA, et désormais il ne reste que la finalisation de tranche transport pour le raccordement de cette commune à l’eau potable. Pour cette tranche, plus de 400 millions de DA ont été réservés, avec notamment la réalisation de 4 stations de pompage et plus de 1 820 mètres linéaires de réseau de transport, le taux d’avancement des travaux est estimé à hauteur de 75%, selon le DRE.

Sur place, le wali s’est montré peu satisfait de l’avancée de ce projet : «Nous devons respecter nos engagements envers ces citoyens et surtout alimenter leurs foyers en eau potable avant l’arrivée du Ramadhan. Vous avez 15 jours devant vous pour finaliser ce projet et je reviendrais très bientôt pour le mettre en service», a-t-il déclaré.

Pour le projet de raccordement au gaz naturel, l’entreprise réalisatrice affirme avoir atteint un taux d’avancement des travaux qui avoisine les 45%. Selon les prévisions de l’entreprise, le projet sera mis en service dans un délai de 2 mois. Ce projet inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, comporte la réalisation d’un poste de détente de 11,8 km de réseau de transport, de 20,44 km de réseau de distribution avec notamment le raccordement de 436 foyers et un coût globale de 429 milliards de dinars.

Chérifi a, par ailleurs, exhorté les deux entreprises réalisatrices à «mobiliser plus de moyens pour la mise en service de ce projet dans le respect des délais de réalisation». Là aussi, il fixera un délai d’un mois aux deux entreprises : «Le gaz doit être opérationnel avant le mois de juin. Vous n’avez pas d’excuses surtout que vos situations financières sont réglées», a-t-il insisté.

M. Chérifi ordonnera également l’élargissement de l’étude technique initiale de ce projet, pour inclure 25 foyers du chef-lieu, qui n’ont pas été programmées. Le wali a, par ailleurs, inspecté le projet de réhabilitation du stade communal inscrit dans le cadre du PCD 2017, et dont les travaux récemment lancés, avancent à un rythme appréciable.

À noter pour la fin que des citoyens de cette commune se sont entretenus avec le wali afin de lui exposer leurs doléances. A l’image de l’ouverture de nouvelles pistes agricoles et forestières, de la relance des projets de l’électrification rurale et du renforcement de la couverture sanitaire.

En réponse à ces doléances, le wali accordera une cagnotte de 4 millions de DA sur budget de wilaya pour l’ouverture de nouvelles pistes agricoles, comme il demandera au P/APC d’établir une fiche technique pour l’extension du réseau électrique local.

Pour le renforcement de la couverture sanitaire, M. Chérifi a rassuré les citoyens en affirmant que «la salle de soins de la commune sera renforcée en effectif paramédical, et ce, juste après la sortie des promotions de l’institut paramédical de Sour El-Ghozlane.»

